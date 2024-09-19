Какие мужчины изменяют чаще: ТОП-3 знака зодиака по версии астрологов

Несмотря на то, что длительные отношения между партнерами строятся на доверии и взаимоуважении, некоторые мужчины воспринимают измену как само собой разумеющееся. И хотя не стоит причислять к изменникам всех мужчин этих знаков зодиака, определенные выводы следует сделать.

По словам астрологов, есть несколько знаков зодиака, мужчины которых почти всегда поддаются соблазну внебрачных отношений. Будьте особенно осторожны с этими ребятами – они могут вам предать, пишет издание Оdzadu .

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Овен

Мужчина, рожденный под знаком Овна, известен своей импульсивностью. Несмотря на наличие отношений, он может легко увлечься женщиной, которую встретил впервые. Часто он не может воздержаться от измены, поскольку немедленно погружается в новые отношения, не задумываясь о последствиях или мнениях окружающих. Чтобы удержать такого мужчину, вам придется постоянно выглядеть привлекательно и ухоженно. Если партнерша Овна со временем становится для него слишком предсказуемой, он, скорее всего, будет искать развлечений на стороне.

Близнецы

Мужчина-Близнец, даже находясь на отношениях, редко стремится к долговременным обязательствам. Если ему становится скучно или он больше не заинтересован, он легко найдет себе новую любовницу. Переключаясь с одних отношений на другие, Близнецы особо не беспокоятся о чувствах партнеров. Он не любит рутину и стремится получать новые впечатления, часто отыскивая физическую близость. Приручить его почти невозможно – для этого ему нужно самостоятельно понять, что такое поведение не является гармоничным.

Скорпион

Мужчина-Скорпион остается верен, если найдет ту самую, свою "долю". Но до этого момента он может наслаждаться другими отношениями. Его палка натура часто вовлекает его во флирт и новые увлечения. Несмотря на существующие отношения, Скорпион может искать нового. Он всегда оставляет в сердце место той, которая сможет полностью завоевать его внимание и страсть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые самые большие эгоисты.

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