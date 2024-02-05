Какие новые авто чаще всего покупают украинцы: рейтинг 2024
Апрель 2024 года на украинском авторынке ознаменовался ростом на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Укравтопрома, зарегистрировано более 5,7 тысяч новых легковых авто.
Бестселлером снова стал Renault Duster, с 484 проданными авто в течение апреля. Эксперты прогнозируют, что украинский авторынок и дальше будет расти в течение 2024 года, пишет apostrophe.ua.
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Какие авто пользовались наибольшим спросом?
- Toyota: лидер рынка с 856 регистрациями.
- Renault: второе место с 536 регистрациями.
- Volkswagen: третье место с 468 регистрациями.
- BMW: 405 регистраций.
- Skoda: 317 регистраций.
Некоторые интересные моменты:
- По сравнению с мартом 2024 года активность на рынке несколько снизилась на 14%.
- Тем не менее, за первые 4 месяца года украинцы приобрели более 22 тысяч новых авто.
Рост авторынка связывают с несколькими факторами:
- Уменьшение дефицита новых авто.
- Снижение цен на некоторые модели.
- Расширение программ кредитования.
Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.
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