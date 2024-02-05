Какие новые авто чаще всего покупают украинцы: рейтинг 2024

Апрель 2024 года на украинском авторынке ознаменовался ростом на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Укравтопрома, зарегистрировано более 5,7 тысяч новых легковых авто.

Бестселлером снова стал Renault Duster, с 484 проданными авто в течение апреля. Эксперты прогнозируют, что украинский авторынок и дальше будет расти в течение 2024 года, пишет apostrophe.ua.

Читайте также: Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников 2000-х годов

Какие авто пользовались наибольшим спросом?

Toyota: лидер рынка с 856 регистрациями.

лидер рынка с 856 регистрациями. Renault: второе место с 536 регистрациями.

второе место с 536 регистрациями. Volkswagen: третье место с 468 регистрациями.

третье место с 468 регистрациями. BMW: 405 регистраций.

405 регистраций. Skoda: 317 регистраций.

Некоторые интересные моменты:

По сравнению с мартом 2024 года активность на рынке несколько снизилась на 14% .

. Тем не менее, за первые 4 месяца года украинцы приобрели более 22 тысяч новых авто.

Рост авторынка связывают с несколькими факторами:

Уменьшение дефицита новых авто.

Снижение цен на некоторые модели.

Расширение программ кредитования.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!