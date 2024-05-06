Какие ошибки в макияже устаревают: топ-6 неудачных вариантов
Макияж – это отличный инструмент, который поможет нам подчеркнуть свои сильные стороны и скрыть недостатки. Однако неграмотное использование косметики может иметь обратный эффект и визуально добавить нам несколько лет. Об этом пишет Главред.
Вот несколько ошибок в макияже, которых следует избегать, чтобы ваш образ сиял молодостью и свежестью.
Чрезмерное количество пудры:
- Толстый слой пудры не только подчеркнет морщины и тусклость кожи, но может закупорить поры.
- Используйте пудру только для фиксации макияжа, нанося ее легким слоем с помощью пушистой кисти.
- Отдайте предпочтение прозрачным пудрам, которые не отягощают макияж.
Неправильный выбор помады:
- Слишком темные или яркие оттенки помады могут визуально устаревать лицо.
- Для ежедневного макияжа выбирайте помады нейтральных оттенков, близких к природному цвету ваших губ.
- Нудная помада – это универсальный вариант, который подходит женщинам всех возрастов.
Неправильная техника нанесения теней:
- Нанесение теней слишком близко к внутреннему уголку глаза визуально уменьшает глаза и прибавляет возрасту.
- Откажитесь от слишком ярких цветов и блесток в повседневном макияже.
- Не подводите нижнее веко жирно и не тушите тени в этой зоне слишком глубоко.
- Чрезмерное контурирование:
- Неграмотная контурировка, которая не соответствует вашему цветотипу и форме лица, может сделать вас старше.
- Помните, что цель контуринга – подчеркнуть природные черты лица, а не создать маску.
- Используйте бронзер и хайлайтер для легкого моделирования овала лица.
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Неправильное нанесение румян:
- Нанесение румян ярким пятном по центру лица зрительно его округляет и прибавляет возрасту.
- Растушевывайте румяна от верхней части скул до висок, подбирая оттенок, близкий к естественному румянцу.
- Откажитесь от румян с блестками, если у вас не идеально ровный тон кожи.
Пренебрежение уходом за кожей:
- Ни один макияж не сможет скрыть признаки обезвоживания, тусклости и дряблости кожи.
- Регулярно очищайте, увлажняйте и питайте кожу лица в соответствии с ее типом и потребностями.
- Используйте солнцезащитный крем каждый день, чтобы защитить кожу от фотостарения.
Помните, что макияж должен подчеркивать вашу природную красоту, а не маскировать ее. Используя эти простые советы, вы сможете создать молодежный и свежий образ, подчеркивающий ваши сильные стороны.
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
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