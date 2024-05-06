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Какие ошибки в макияже устаревают: топ-6 неудачных вариантов

Цихоцкая Мария

Какие ошибки в макияже устаревают: топ-6 неудачных вариантов
Неграмотное использование косметики может иметь обратный эффект и зрительно добавить нам несколько лет

Макияж – это отличный инструмент, который поможет нам подчеркнуть свои сильные стороны и скрыть недостатки. Однако неграмотное использование косметики может иметь обратный эффект и визуально добавить нам несколько лет. Об этом пишет Главред.

Вот несколько ошибок в макияже, которых следует избегать, чтобы ваш образ сиял молодостью и свежестью.

Чрезмерное количество пудры:

  • Толстый слой пудры не только подчеркнет морщины и тусклость кожи, но может закупорить поры.
  • Используйте пудру только для фиксации макияжа, нанося ее легким слоем с помощью пушистой кисти.
  • Отдайте предпочтение прозрачным пудрам, которые не отягощают макияж.

Неправильный выбор помады:

  • Слишком темные или яркие оттенки помады могут визуально устаревать лицо.
  • Для ежедневного макияжа выбирайте помады нейтральных оттенков, близких к природному цвету ваших губ.
  • Нудная помада – это универсальный вариант, который подходит женщинам всех возрастов.

Неправильная техника нанесения теней:

  • Нанесение теней слишком близко к внутреннему уголку глаза визуально уменьшает глаза и прибавляет возрасту.
  • Откажитесь от слишком ярких цветов и блесток в повседневном макияже.
  • Не подводите нижнее веко жирно и не тушите тени в этой зоне слишком глубоко.
  1. Чрезмерное контурирование:
  • Неграмотная контурировка, которая не соответствует вашему цветотипу и форме лица, может сделать вас старше.
  • Помните, что цель контуринга – подчеркнуть природные черты лица, а не создать маску.
  • Используйте бронзер и хайлайтер для легкого моделирования овала лица.

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Неправильное нанесение румян:

  • Нанесение румян ярким пятном по центру лица зрительно его округляет и прибавляет возрасту.
  • Растушевывайте румяна от верхней части скул до висок, подбирая оттенок, близкий к естественному румянцу.
  • Откажитесь от румян с блестками, если у вас не идеально ровный тон кожи.

Пренебрежение уходом за кожей:

  • Ни один макияж не сможет скрыть признаки обезвоживания, тусклости и дряблости кожи.
  • Регулярно очищайте, увлажняйте и питайте кожу лица в соответствии с ее типом и потребностями.
  • Используйте солнцезащитный крем каждый день, чтобы защитить кожу от фотостарения.

Помните, что макияж должен подчеркивать вашу природную красоту, а не маскировать ее. Используя эти простые советы, вы сможете создать молодежный и свежий образ, подчеркивающий ваши сильные стороны.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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