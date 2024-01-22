Какие плодовые деревья обязательно нужно обрезать в конце зимы

Обрезка плодовых деревьев – важная процедура, которая помогает растениям лучше развиваться и плодоносить. Выполнять ее можно в любое время года, за исключением периода цветения.

Зимняя обрезка – это важная процедура, которая поможет получить здоровые и плодоносящие деревья. Однако зимнюю обрезку считают наиболее благоприятной, поскольку в этот период деревья находятся на стадии глубокого покоя, пишет theLime.

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Преимущества зимней обрезки

Деревья легче переносят обрезку зимой, чем весной или осенью.

В этот период легче определить пораженные ветви, которые необходимо удалить.

У садоводов больше свободного времени, поскольку не нужно ждать, пока сойдет снег.

Какие деревья можно обрезать зимой

Зимнюю обрезку можно проводить для всех плодовых деревьев, но есть некоторые особенности. Так, яблони, груши и морозостойкие сорта вишни и сливы можно обрезать в начале зимы, когда температура воздуха не опускается ниже -5 градусов Цельсия. Черешни, абрикосы, персики и айву лучше обрезать в конце зимы, когда температура воздуха поднимется до 0 градусов Цельсия.

Правила зимней обрезки

Перед обрезкой необходимо осмотреть деревья и найти, какие ветки нужно удалить.

Обрезку нужно производить острым инструментом, чтобы не травмировать древесину.

Порезы необходимо замазать садовым варом либо особым герметиком.

Чем полезна зимняя обрезка

Зимняя обрезка помогает:

Стимулировать рост и развитие новых ветвей.

Омолодить растение.

Продлить время плодоношения.

Улучшить освещенность кроны.

Уменьшить риск вымерзания деревьев.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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