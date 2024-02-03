Какие подарки не стоит дарить в День Валентина: топ неудачных вариантов

День влюбленных – отличная возможность обрадовать любимого человека искренним и оригинальным подарком. Однако, кроме радости, неудачный презент может вызвать разочарование, а то и обиду. Чтобы этого не произошло важно знать, чего следует избегать при выборе подарка на 14 февраля. Об этом пишет ТСН.

Подарки, которые следует обходить:

Религиозные предметы: Подарки по религиозной тематике могут затронуть личные убеждения и принципы вашей половинки, поэтому лучше их не дарить.

Часы: Этот предмет, хоть и полезный, считается предвестником разлуки. Поэтому, если вы не хотите рисковать, лучше выбрать что-то другое.

Острые предметы: Ножи, столовые приборы и другие подобные вещи, согласно народным приметам, могут привести к ссорам.

Слишком дорогие подарки Такие презенты могут показаться вашей половинке чрезмерно обязывающими и создать дискомфорт. Вместо этого лучше подарить нечто более личное и эмоциональное, например, романтический ужин или незабываемое путешествие.

Банальные подарки: Открытки, цветы и конфеты, хоть и являются классикой Дня влюбленных, не удивят вашу половинку. Приложите немного больше усилий, чтобы найти что-нибудь оригинальное и искреннее.

Чего следует остерегаться при выборе подарков для мужчин:

Кухонная утварь и бытовая техника: Такие практичные подарки могут быть восприняты как намек на то, что вы ожидаете от мужчины исключительно домашних обязанностей.

Декоративная косметика и средства по уходу: Эти вещи очень индивидуальны, и вы рискуете не угадать с выбором.

Средства для бритья: Этот банальный подарок может показаться обесценивающим мужчине.

Инструменты: выбрать качественные и нужные инструменты сложно, поэтому лучше не рисковать.

Полотенца, халаты, тапочки: Подарки из этой категории считаются не очень оригинальными и не несут эмоциональной нагрузки.

Напомним, мы уже писали о топ 5 подарков, которые нельзя принимать и дарить, чтобы не привлечь беду.

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