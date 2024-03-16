Какие породы собак любят уничтожать вещи хозяина: топ 10 разбойников

Обувь, мебель, одежда – ничто не устоит перед зубами этих пушистых озорников! Помните, что деструктивное поведение – не всегда признак плохого воспитания. Иногда это просто способ собаки расслабиться, избавиться от скуки или тревоги.

Обратите внимание на потребности вашего любимца: Давайте ему достаточно физических нагрузок, снабдите его игрушками и жевательным лакомством и не оставляйте его надолго в одиночестве. Обратитесь к зоопсихологу, если проблема не исчезает. С любовью и терпением вы сможете помочь вашему пушистому другу избавиться от привычки все грызть, пишет gazeta.ua.

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1. Лабрадор-ретривер: Эти милые и дружелюбные собаки обожают жевать. Ваши тапочки, зарядные устройства и даже диван – все может стать жертвой их деструктивного поведения.

2. Чихуахуа: Несмотря на крохотный размер, эти собачки могут нанести немало вреда. Ковры, одежда, мебель – все это может оказаться растерзанным, если чихуахуа будет скучно.

3. Ротвейлер: Эти мощные собаки обычно послушны, но и они не прочь пожевать. Иногда это просто способ познавать мир, но тревога, стресс и скука могут усугубить проблему.

4. Бигль: Эти энергичные собачки не переносят одиночество. Если их оставить надолго без присмотра, они могут не только жевать подряд, но и завывать и рыть пол.

5. Немецкий дог: Щенки этой породы особенно активны и обожают все грызть. С возрастом это обычно проходит, но в одиночестве их лучше не оставлять.

6. Боксер Если боксер не получает достаточно физических нагрузок, он может выплеснуть свою энергию на ваши вещи. Жевательные игрушки помогут защитить вашу обувь и мебель.

7. Далматин: Эти собаки нуждаются в много физических упражнений. Если они не получают их, они могут разочароваться и выражать свой протест, портя ваши вещи.

8. Такса: Эти милые "сосисочки" могут быть настоящими разрушителями. Иногда они жуют все подряд, даже после долгих прогулок.

9. Бордер-колли: Эти умные собаки нуждаются в много "работы". Если им нечем заняться, они могут развлекаться, разрушая вашу гостиную.

10. Джек-рассел-терьер: Эти активные собачки воспринимают все вокруг как игрушки. Лучший способ уберечь свои вещи – давать им много игрушек и регулярно с ними играть.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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