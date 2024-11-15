Какие породы собак отличаются самым высоким интеллектом: ученые поразили ответом

Исследования показывают, что в животном мире традиционное представление о том, что большой мозг связан с более высоким интеллектом, не всегда работает в случае домашних собак.

Французские ученые проанализировали мозг более 170 пород собак и обнаружили, что породы с меньшим мозгом действительно лучше поддаются дрессировке и имеют лучшую кратковременную память. Эти когнитивные способности обычно считаются характеристиками "умных" собак.

Собачьи породы с большим мозгом продемонстрировали большую склонность к страху, агрессии, поведения, которое требует внимания, и тревоги разлуки - черты, которые ассоциируются с меньшим интеллектом. О пишет Daily Mail.

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Ученые предполагают, что чрезмерная селекция людьми обезобразила естественное соотношение размера мозга и интеллекта у собак. Большие породы, такие как ретриверы, ротвейлеры и сибирские хаски, вероятно, имеют относительно меньший мозг, но лучшие познавательные способности. В то же время, "модные" миниатюрные собаки, скорее всего, имеют большие мозги, но не обязательно высший интеллект.

Таким образом, исследование показывает, что собаки могут нарушать общее представление о связи размера мозга и умственных способностей в животном мире. Это может быть следствием искусственного отбора, проведенного людьми на протяжении веков сосуществования с собаками.

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