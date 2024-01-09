Какие предметы нельзя ставить на холодильник: почему это запрещено

Знали ли вы, что не все предметы можно ставить в холодильник? Это может повлиять на безопасность и непосредственно на свежесть некоторых продуктов.

Об этом сообщили в Reader's Digest. Специалисты поделились неочевидным списком таких продуктов и предметов.

Хлеб:

Хлеб следует хранить в хлебницах. Хранение его на холодильнике приведет к сокращению срока годности.

Кулинарные книги:

Хранение кулинарных книг на холодильнике может привести к возгоранию, особенно когда прибор включен. Вдобавок, они могут заблокировать вентиляцию холодильника, если упадут за него.

Бытовая техника:

Микроволновые печи, блендеры, тостеры и другие бытовые приборы могут упасть, когда открывается и закрывается дверца холодильника.

4. Печенье: Хранение печенья на холодильнике приводит к его более быстрому высыханию. Рекомендуется использовать для этого герметичные контейнеры.

Читайте также: Как правильно хранить продукты: четыре основных правила для хозяек

5. Хлопья для завтраков: Коробки от хлопьев могут стать причиной пожара, заблокировать вентиляцию холодильника или упасть.

6. Фрукты: Хотя большинство фруктов и овощей обычно хранят в холодильнике, бананы и авокадо лучше оставить созревать при комнатной температуре. Однако их хранение на холодильнике может привести к более быстрой порче фруктов.

7. Подносы и тарелки:

Подносы и тарелки не следует хранить на холодильнике, так как они могут заблокировать вентиляцию, что может привести к неполадкам в работе холодильника.

Напомним, ранее мы рассказали, как сделать холодильник из бардачка авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!