Какие приборы нужно обязательно выключать на ночь: это ощутимо сэкономит ваши деньги на оплате коммуналки

Рост цен на энергоносители заставляет нас искать способы экономии. Один из самых простых и эффективных методов – выключать на ночь некоторые бытовые приборы. Даже в выключенном состоянии многие приборы продолжают потреблять электроэнергию, хотя и в небольших количествах. Этот "фантомный" или "спящий" режим может существенно увеличить ваши счета за электричество.

Об этом пишет УНИАН.

7 приборов, которые рекомендуется выключать на ночь:

Микроволновая печь: Несмотря на низкую мощность в режиме ожидания, через год она может "накрутить" лишние киловатт-часы. Кофемашина: Некоторые модели кофеварок продолжают подогревать воду или поддерживать работу расходующего электроэнергию дисплея. Тостер: Этот прибор также имеет "фантомное" потребление, которое можно легко устранить, выключив его из розетки. Блендер: Как и другие мелкие бытовые приборы, блендер в режиме ожидания может потреблять до 10 Вт электроэнергии. Электрочайник Даже в выключенном состоянии чайник может тратить до 1 Вт электроэнергии. Электрическая зубная щетка: Зарядные устройства для зубных щеток обычно имеют низкую мощность, но постоянное подключение к сети может привести к ненужным затратам. Электробритва: Электробритва также имеет "фантомное" потребление, которое можно устранить, выключив ее из розетки.

Дополнительные советы:

Выключайте удлинители: Даже если приборы, подключенные к удлинителю, выключены, удлинитель может потреблять электроэнергию.

Даже если приборы, подключенные к удлинителю, выключены, удлинитель может потреблять электроэнергию. Замените старые лампы LED: Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы.

Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы. Используйте энергоэффективные приборы: При выборе нового бытового прибора обращайте внимание на класс энергоэффективности.

Использование этих простых советов поможет значительно экономить на электроэнергии и уменьшить ваши счета за коммунальные услуги.

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