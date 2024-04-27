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Какие привычки следует ввести в свою жизнь для защиты от гипертонии

Игорь Романько

Какие привычки помогают защитить организм от гипертонии
Какие привычки помогают защитить организм от гипертонии

Здоровый образ жизни – лучшая профилактика гипертонии. Если у вас уже есть гипертония, эти привычки помогут вам контролировать давление и предотвратить его резкие колебания. Не игнорируйте проблему и регулярно консультируйтесь с лечащим врачом. Заботьтесь о себе, и ваше давление всегда будет в норме!

Хотите знать, как без лекарства держать артериальное давление в норме? Вот несколько простых с сайта uapress.kyiv.ua, но действенных привычек, которые помогут вам в этом.

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1. Двигайтесь!

  • Регулярные физические нагрузки – это лучший способ предотвратить гипертонию.
  • Даже умеренная тренировка 3-4 раза в неделю (30-45 минут) значительно снижает риск развития гипертонии.
  • Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде – любой вид активности, который вам нравится, будет полезен.

2. Откажитесь от алкоголя.

  • Да, бокал вина может временно снизить давление, но затем он снова поднимется.
  • Чрезмерное употребление алкоголя вредит сосудам и может привести к стойкой гипертонии.
  • Лучше пить чистую воду, зеленый чай или травяные отвары.

3. Найдите способ снять стресс.

  • Хронический стресс – один из главных врагов здоровья сосудов.
  • Медитация, йога, дыхательные упражнения, аутотренинг – все это поможет вам расслабиться и снизить давление.
  • Найдите то, что подходит именно вам и практикуйте регулярно.

4. Питайтесь правильно.

  • Уменьшите употребление соли, жирной пищи, копченостей, маринадов.
  • Ешьте больше свежих овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых продуктов.
  • Употребляйте рыбу, нежирное мясо, обезжиренные молочные продукты.
  • Правильное питание не только нормализует давление, но и улучшит общее самочувствие.

5. Бросьте курить.

  • Курение – еще один фактор риска развития гипертонии.
  • Отказ от сигарет не только снизит давление, но значительно улучшит состояние ваших сосудов и легких.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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