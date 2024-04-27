Какие привычки следует ввести в свою жизнь для защиты от гипертонии

Здоровый образ жизни – лучшая профилактика гипертонии. Если у вас уже есть гипертония, эти привычки помогут вам контролировать давление и предотвратить его резкие колебания. Не игнорируйте проблему и регулярно консультируйтесь с лечащим врачом. Заботьтесь о себе, и ваше давление всегда будет в норме!

Хотите знать, как без лекарства держать артериальное давление в норме? Вот несколько простых с сайта uapress.kyiv.ua, но действенных привычек, которые помогут вам в этом.

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1. Двигайтесь!

Регулярные физические нагрузки – это лучший способ предотвратить гипертонию.

Даже умеренная тренировка 3-4 раза в неделю (30-45 минут) значительно снижает риск развития гипертонии.

Ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде – любой вид активности, который вам нравится, будет полезен.

2. Откажитесь от алкоголя.

Да, бокал вина может временно снизить давление, но затем он снова поднимется.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит сосудам и может привести к стойкой гипертонии.

Лучше пить чистую воду, зеленый чай или травяные отвары.

3. Найдите способ снять стресс.

Хронический стресс – один из главных врагов здоровья сосудов.

Медитация, йога, дыхательные упражнения, аутотренинг – все это поможет вам расслабиться и снизить давление.

Найдите то, что подходит именно вам и практикуйте регулярно.

4. Питайтесь правильно.

Уменьшите употребление соли, жирной пищи, копченостей, маринадов.

Ешьте больше свежих овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых продуктов.

Употребляйте рыбу, нежирное мясо, обезжиренные молочные продукты.

Правильное питание не только нормализует давление, но и улучшит общее самочувствие.

5. Бросьте курить.

Курение – еще один фактор риска развития гипертонии.

Отказ от сигарет не только снизит давление, но значительно улучшит состояние ваших сосудов и легких.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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