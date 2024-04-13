Какие привычки стоит приобрести, если хотите похудеть без диет: советы диетологов
Мечтаете о подтянутой фигуре, но не хотите сидеть на жестких диетах? Не проблема! Похудеть и улучшить самочувствие можно и без изнуряющих ограничений.
Сделайте эти простые шаги, и вы заметите, как ваше тело становится стройнее, а самочувствие – лучше. Советами поделились на сайте espreso.tv.
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Вот 5 простых, но действенных привычек, которые помогут вам в этом:
1. Сон – ваш союзник в похудении:
- Недосып сбивает режим работы гормонов, регулирующих аппетит, из-за чего вы едите больше, чем нужно.
- Взрослому человеку для качественного сна нужно 7-9 часов в сутки.
- Во время сна организм сжигает калории, а вы отдыхаете и набираетесь силы для нового дня.
2. Стакан теплой воды с утра:
- Вода наполняет желудок, уменьшая чувство голода, и улучшает пищеварение.
- Теплая вода стимулирует метаболизм, способствующий сжиганию калорий.
- Выпивайте стакан теплой воды сразу после пробуждения.
3. Двигайтесь больше:
- Не обязательно часами тренироваться в спортзале.
- Начните с малого: ходите по лестнице вместо лифта, выходите на одну остановку раньше, гуляйте на свежем воздухе.
- Чем больше вы двигаетесь, тем больше калорий сжигаете.
4. Контролируйте порции:
- Не ешьте из упаковки, используйте тарелки.
- Ешьте медленно, тщательно пережевывая еду.
- Выбирайте маленькие тарелки, чтобы еде визуально казалось больше.
5. Медитация для душевного покоя:
- Стресс оказывает негативное влияние на гормоны, регулирующие аппетит, из-за чего вы можете переедать.
- Медитация помогает снизить тревожность, улучшить концентрацию и эмоциональное состояние.
- Уделяйте медитации 10-15 минут в день.
Помните:
- Эти привычки не дают мгновенного результата, но делают вашу жизнь здоровее и приятнее.
- Не ставьте перед собой нереальные цели, постепенно вводите новые привычки в свой режим.
- Слушайте свое тело, ешьте то, что вам нравится, и наслаждайтесь жизнью!
Дополнительные советы:
- Ведите дневник питания, чтобы отслеживать, что вы едите.
- Читайте этикетки продуктов, выбирайте еду с меньшим содержанием жиров, сахара и соли.
- Готовьте еду дома из свежих продуктов.
- Пейте достаточно воды в течение дня.
- Высыпайтесь.
- Найдите вид спорта, который вам нравится, и занимайтесь им регулярно.
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