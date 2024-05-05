Какие продукты лучше всего влияют на работу кишечника
Кишечник часто называют вторым мозгом, ведь он играет немаловажную роль в нашем здоровье. В нем содержатся миллиарды бактерий, составляющих микробиот. От баланса этих микробов зависит работа пищеварительной системы, иммунитета, также общее самочувствие.
Когда количество "вредных" бактерий преобладает, возникают проблемы с пищеварением, аллергии, аутоиммунные заболевания и другие нарушения. К счастью, мы можем улучшить микробиот кишечника и, следовательно, укрепить свое здоровье. Одним из способов сделать это является употребление пробиотиков, пишет ua-novosti.info.
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Пробиотики – это живые микроорганизмы, подобные живущим в нашем кишечнике. Они помогают восстановить баланс микробиоты, борются с "вредными" бактериями и улучшают работу пищеварительной системы.
Некоторые из продуктов, содержащих много пробиотиков:
1. Йогурт:
- Самый распространенный ферментированный продукт.
- Содержит термофильный стрептококк и болгарскую палочку.
- Особенно полезен греческий йогурт, богатый белком и кальцием.
2. Кефир:
- Может содержать больше пробиотиков, чем йогурт.
- Противодействует "вредным" бактериям, улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет.
- Является источником белка, кальция, калия и обладает противоопухолевыми свойствами.
3. Сыр:
- Некоторые виды сыра, такие как чеддер, гауда, моцарелла и голубой сыр, содержат полезные бактерии.
4. Квашеная капуста:
- Богата пробиотиками, витаминами, минералами и клетчаткой.
- Клетчатка необходима для того, чтобы пробиотики выжили и принесли пользу организму.
- Внимание: квашеная капуста длительного хранения не содержит пробиотиков.
5. Соленья:
- Огурцы, свекла, капуста, редис и другие овощи ферментированные без уксуса являются источником полезных бактерий.
6. Яблочный уксус:
- Содержит мало углеводов, натрия и много пробиотиков.
- Исследования показали, что яблочный уксус снижает окислительный стресс и риск ожирения (на крысах).
Помимо употребления пробиотиков важно также питаться сбалансированно, употреблять достаточно клетчатки и пить много воды.
Это поможет создать благоприятные условия для развития "хороших" бактерий в кишечнике и улучшить ваше общее самочувствие.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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