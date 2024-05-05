Какие продукты лучше всего влияют на работу кишечника

Кишечник часто называют вторым мозгом, ведь он играет немаловажную роль в нашем здоровье. В нем содержатся миллиарды бактерий, составляющих микробиот. От баланса этих микробов зависит работа пищеварительной системы, иммунитета, также общее самочувствие.

Когда количество "вредных" бактерий преобладает, возникают проблемы с пищеварением, аллергии, аутоиммунные заболевания и другие нарушения. К счастью, мы можем улучшить микробиот кишечника и, следовательно, укрепить свое здоровье. Одним из способов сделать это является употребление пробиотиков, пишет ua-novosti.info.

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Пробиотики – это живые микроорганизмы, подобные живущим в нашем кишечнике. Они помогают восстановить баланс микробиоты, борются с "вредными" бактериями и улучшают работу пищеварительной системы.

Некоторые из продуктов, содержащих много пробиотиков:

1. Йогурт:

Самый распространенный ферментированный продукт.

Содержит термофильный стрептококк и болгарскую палочку.

Особенно полезен греческий йогурт, богатый белком и кальцием.

2. Кефир:

Может содержать больше пробиотиков, чем йогурт.

Противодействует "вредным" бактериям, улучшает пищеварение, поддерживает иммунитет.

Является источником белка, кальция, калия и обладает противоопухолевыми свойствами.

3. Сыр:

Некоторые виды сыра, такие как чеддер, гауда, моцарелла и голубой сыр, содержат полезные бактерии.

4. Квашеная капуста:

Богата пробиотиками, витаминами, минералами и клетчаткой.

Клетчатка необходима для того, чтобы пробиотики выжили и принесли пользу организму.

Внимание: квашеная капуста длительного хранения не содержит пробиотиков.

5. Соленья:

Огурцы, свекла, капуста, редис и другие овощи ферментированные без уксуса являются источником полезных бактерий.

6. Яблочный уксус:

Содержит мало углеводов, натрия и много пробиотиков.

Исследования показали, что яблочный уксус снижает окислительный стресс и риск ожирения (на крысах).

Помимо употребления пробиотиков важно также питаться сбалансированно, употреблять достаточно клетчатки и пить много воды.

Это поможет создать благоприятные условия для развития "хороших" бактерий в кишечнике и улучшить ваше общее самочувствие.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

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