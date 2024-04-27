Какие продукты можно и нельзя есть с брекетами: советы стоматологов

Брекеты – это эффективный способ исправления прикуса, который доступен людям всех возрастов. Однако в течение лечения им рекомендуется соблюдать некоторые ограничения в питании, чтобы не повредить брекет-систему и сохранить здоровье зубов. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье зубов и сделать процесс ношения брекетов максимально комфортным. Об этом пишет ТСН.

Что нельзя есть с брекетами:

Твердые продукты: морковь, яблоки, орехи, конфеты, печенье. Эти продукты могут повредить брекеты, что потребует дополнительного визита в ортодонт и дополнительных расходов.

морковь, яблоки, орехи, конфеты, печенье. Эти продукты могут повредить брекеты, что потребует дополнительного визита в ортодонт и дополнительных расходов. Мелкозерновые продукты: семена кунжута, мака, киви, клубника. Их мелкие частицы могут застрять между брекетами и зубами, что может привести к развитию кариеса.

семена кунжута, мака, киви, клубника. Их мелкие частицы могут застрять между брекетами и зубами, что может привести к развитию кариеса. Прилипающие продукты: мармелад, жвачки, желейные конфеты, батончики с нугой. Эти продукты содержат сахар, который вредит эмали зубов, а также прилипают к брекетам, усложняя их чистку.

мармелад, жвачки, желейные конфеты, батончики с нугой. Эти продукты содержат сахар, который вредит эмали зубов, а также прилипают к брекетам, усложняя их чистку. Пигментирующие продукты: красная свекла, красные ягоды, красное вино, кофе, сладкие газированные напитки. Эти продукты могут изменить цвет брекетов, особенно керамических.

Что можно есть с брекетами:

Мягкие продукты: овощи и рыба, приготовленные на пару, крем-супы, пюре, сыр, вареные яйца, мягкие овощи и фрукты.

овощи и рыба, приготовленные на пару, крем-супы, пюре, сыр, вареные яйца, мягкие овощи и фрукты. Разнообразные блюда: морепродукты, рыба, овощи, фрукты, злаки, молочные продукты.

Рекомендации по питанию:

Кушать сбалансированно, чтобы получать все необходимые витамины и минералы.

Тщательно пережевывайте пищу, чтобы не повредить брекеты.

Пить много воды, чтобы стимулировать слюноотделение и предотвратить сухость рта.

Чистить зубы и брекеты после каждого еды, используя зубную щетку, флосс, ершик и ополаскиватель.

Регулярно посещать ортодонт для проверки и коррекции брекет-системы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье зубов и сделать процесс ношения брекетов максимально комфортным.

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Дополнительные советы:

Если вам очень хочется есть что-нибудь из запрещенного списка, измельчите это на мелкие кусочки или измельчите.

Вместо твердых фруктов и овощей пейте свежевыжатые соки.

Используйте специальные ортодонтические зубные щетки и ершики, которые помогут вам тщательно очистить зубы и брекеты.

Не жуйте жвачку и не ешьте карамель.

Во время еды используйте столовые приборы, чтобы не повредить брекеты.

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