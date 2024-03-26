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Здоровье

Какие продукты можно смело есть и не толстеть: советы шеф-повара

Игорь Романько

Какие продукты можно есть, чтобы не набирать лишний вес

Мечтаете о стройной фигуре? Известный шеф-повар поделился списком продуктов, которые помогут вам похудеть, не утрачивая ни вкуса, ни удовольствия от еды.

Добавьте эти продукты в свой рацион, сочетайте их с другими здоровыми продуктами, ведите активный образ жизни – и ваша мечта о стройной фигуре обязательно сбудется, пишет ТСН.

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Помните:

  • Волшебной таблетки не существует. Похудение – это комплексная задача, требующая уменьшения калорийности рациона, соблюдения диеты и физической активности.
  • Продукты из этого списка не панацея. Их нужно есть в умеренных количествах, совмещая с другими здоровыми продуктами.

Итак, вот продукты, которые рекомендуется есть при похудении:

1. Жирная рыба:

  • Лосось
  • Тоннеть
  • Скумбрия
  • Сельдь

2. Яйца:

  • Источник качественного белка
  • Увеличивают скорость метаболизма
  • Не больше 1-2 в день

3. Ягоды:

  • Малина
  • Клубника
  • Черника
  • Голубика
  • Низкокалорийный
  • Богатые витаминами и минералами
  • Свежие и замороженные ягоды одинаково полезны

4. Листовая зелень:

  • Шпинат
  • Капуста
  • Монгольд
  • Салаты
  • Богатые клетчаткой
  • Обеспечивают сытость
  • Нормализуют водный баланс

5. Крестоцветные овощи:

  • Брокколи
  • Цветная капуста
  • Брюссельская капуста
  • Богатые клетчаткой
  • Содержат много белка
  • Увеличивают метаболизм

6. Кисломолочный творог:

  • Источник белка и кальция
  • Способствует похудению

7. Авокадо:

  • Богат полезными жирами
  • Содержит много воды и клетчатки
  • Увеличивает сытость

8. Перец чили:

  • Содержит капсаицин
  • Увеличивает скорость метаболизма
  • Увеличивает сытость

9. Семена чиа:

  • Обильное клетчаткой
  • Расширяется в желудке
  • Увеличивает сытость

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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Здоровье