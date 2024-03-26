Какие продукты можно смело есть и не толстеть: советы шеф-повара
Мечтаете о стройной фигуре? Известный шеф-повар поделился списком продуктов, которые помогут вам похудеть, не утрачивая ни вкуса, ни удовольствия от еды.
Добавьте эти продукты в свой рацион, сочетайте их с другими здоровыми продуктами, ведите активный образ жизни – и ваша мечта о стройной фигуре обязательно сбудется, пишет ТСН.
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Помните:
- Волшебной таблетки не существует. Похудение – это комплексная задача, требующая уменьшения калорийности рациона, соблюдения диеты и физической активности.
- Продукты из этого списка не панацея. Их нужно есть в умеренных количествах, совмещая с другими здоровыми продуктами.
Итак, вот продукты, которые рекомендуется есть при похудении:
1. Жирная рыба:
- Лосось
- Тоннеть
- Скумбрия
- Сельдь
2. Яйца:
- Источник качественного белка
- Увеличивают скорость метаболизма
- Не больше 1-2 в день
3. Ягоды:
- Малина
- Клубника
- Черника
- Голубика
- Низкокалорийный
- Богатые витаминами и минералами
- Свежие и замороженные ягоды одинаково полезны
4. Листовая зелень:
- Шпинат
- Капуста
- Монгольд
- Салаты
- Богатые клетчаткой
- Обеспечивают сытость
- Нормализуют водный баланс
5. Крестоцветные овощи:
- Брокколи
- Цветная капуста
- Брюссельская капуста
- Богатые клетчаткой
- Содержат много белка
- Увеличивают метаболизм
6. Кисломолочный творог:
- Источник белка и кальция
- Способствует похудению
7. Авокадо:
- Богат полезными жирами
- Содержит много воды и клетчатки
- Увеличивает сытость
8. Перец чили:
- Содержит капсаицин
- Увеличивает скорость метаболизма
- Увеличивает сытость
9. Семена чиа:
- Обильное клетчаткой
- Расширяется в желудке
- Увеличивает сытость
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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