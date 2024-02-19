Какие продукты можно употреблять по истечении срока годности

Срок годности – это дата, после которой продукт может утратить свои свойства и даже стать небезопасным. Однако не все продукты следует сразу выбрасывать, если у них истек срок годности.

Также следует обращать на надпись "Применить до" - это дата, после которой продукт может быть опасным для употребления, пишет Real Simple.

Раньше мы писали о следующем: Продукты, которые нельзя есть тем, кто хочет бросить курить

"Срок годности" – это дата, после которой продукт может потерять свои вкусовые качества, но не становится опасным для здоровья.

Дата "Применить до" относится к продуктам, которые могут испортиться и стать опасными по истечении срока годности. К таким продуктам относятся мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

Дата "Лучше применить до" указывает на то, что продукт может потерять свою текстуру, вкус или аромат по истечении срока годности, но все еще будет безопасным для употребления. К таким продуктам относятся крупы, макароны, консервы, шоколад.

Вот некоторые продукты, которые можно есть по истечении срока годности:

Йогурт: в закрытой упаковке может храниться в холоде до 2 недель после даты "Лучше употребить до".

Молоко: может храниться в закрытой упаковке и в холоде до 7 дней после даты "Применить до".

Сыр: твердые сыры можно есть до 6 месяцев после даты "Лучше всего применить до", а мягкие сыры - до 2 недель.

Хлеб: может храниться до 3-7 дней после даты "Лучше употребить до".

Фрукты и овощи: большинство фруктов и овощей можно есть в течение нескольких дней после даты "Лучше употребить до", если они не испортились.

Вот некоторые продукты, которые нельзя есть по истечении срока годности:

Мясо: может содержать вредные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление.

Рыба: может содержать вредные бактерии, а также ртуть, которая может быть опасна для здоровья.

Яйца: могут содержать сальмонеллу, которая может вызвать пищевое отравление.

Молочные продукты могут содержать вредные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление.

Чтобы избежать риска для здоровья, важно:

Проверять срок годности продуктов перед покупкой. Сохранять продукты при правильной температуре. Не употреблять продукты, которые имеют неприятный запах, вкус или текстуру.

Помните: если вы не уверены, можно ли есть продукт по истечении срока годности, лучше его выбросить. Не употребляйте продукты, имеющие признаки порчи. Соблюдайте правила хранения продуктов.

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