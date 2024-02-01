Какие продукты нельзя есть на ночь: увеличивают вероятность бессонницы

Соленый ужин может мешать уснуть. Этот факт часто не связывают с питанием, а сосредотачиваются на других факторах, таких как высокий уровень сахара. Однако, по словам экспертки из сна Кэтрин Голл, избыток соли в рационе может повлечь задержку жидкости и повышение кровяного давления, что затрудняет организм полностью расслабиться.

Об этом пишет Время Действий.

Такой поверхностный сон характеризуется неглубоким сном и частым пробуждением, а также частыми посещениями туалета.

Для улучшения качества сна Кэтрин Голл предлагает заменить соленые перекусы перед сном бананом. Бананы содержат триптофан, стимулирующий выработку мелатонина, и магний, обладающий расслабляющим эффектом. Оба эти элемента способствуют расслаблению и улучшению качества сна.

Читайте также: Держите в спальне: Какие комнатные растения помогают уснуть?

Если вы хотите улучшить качество своего сна, избегайте употребления соленой пищи перед сном. Вместо этого выбирайте продукты, содержащие триптофан и магний, такие как бананы, молоко, куркума или рыба.

Вот несколько конкретных советов по поводу того, как избежать употребления соли перед сном:

Откажитесь от чипсов, сухариков, снеков и других соленых закусок.

Ограничит потребление соленых соусов, таких как кетчуп, майонез и соевый соус.

Если вы готовите еду дома, убавьте количество соли в рецептах.

Используйте свежие травы и специи для придания вкусу пищи вместо соли.

Напомним, мы уже писали, как заснуть за считанные минуты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !