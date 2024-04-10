Какие продукты нельзя класть в блендер, чтобы он не сломался

Блендер – незаменимый помощник на кухне, но важно знать, какие продукты нельзя в нем измельчать, чтобы он прослужил долго. Измельчение некоторых продуктов может негативно отразиться на технике или вовсе вывести ее из строя.

Чтобы блендер прослужил долго, следует соблюдать определенные правила. Категорически запрещено измельчать в нем слишком жесткие или горячие продукты. Об этом пишет Shuba.

Эксперты составили список 6 продуктов, опасных для вашего блендера:

Горячие жидкости и еда:

Не кладите в блендер горячий суп или другие горячие продукты. Это может привести к поломке чаши или даже ожогов. Вместо этого дайте пище остыть до комнатной температуры перед измельчением.

Сухофрукты

Кожа сухофруктов жесткая и липкая, а это может повредить лезвия блендера. Лучше замочите сухофрукты перед измельчением, чтобы они размягчились.

Лид

Измельчение льда может затупить лезвия блендера. Для приготовления смузи или коктейлей со льдом лучше использовать специальные функции блендера или размельчить лед заранее в ступке.

Орехи

Орехи жесткие и могут повредить лезвия блендера. Измельчайте орехи небольшими порциями и используйте режим измельчения твердых продуктов.

Кофейные зерна

Блендер не предназначен для измельчения кофейных зерен. Это может привести к поломке блендера или некачественному помолу кофе. Для лучшего результата используйте кофемолку.

Мясо

Блендеры не предназначены для измельчения мяса. Это может привести к поломке блендера или некачественному измельчению мяса. Для размельчения мяса используйте мясорубку.

Напомним, мы уже писали о преимуществах и недостатках портативных блендеров.

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