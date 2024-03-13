Какие продукты нельзя употреблять после 40-50 лет: советы диетолога

Какие продукты следует исключить из рациона после 40-50 лет

После 40 лет наше тело нуждается в особом подходе к питанию. Чтобы оставаться здоровыми, красивыми и полон энергии, важно знать, какие продукты полезны, а какие – нет.

40 лет – это не повод унывать, а время позаботиться о себе, пишет ТСН. С возрастом наш организм требует немного больше внимания, и правильное питание играет в этом ключевую роль.

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Что есть:

Овощи и фрукты: источник витаминов, минералов и клетчатки, необходимых для здоровья пищеварения, сердца и иммунной системы.

источник витаминов, минералов и клетчатки, необходимых для здоровья пищеварения, сердца и иммунной системы. Белок: важен для поддержания мышечной массы и здоровья костей. Ешьте нежирное мясо, птицу, рыбу, бобовые и яйца.

Полезные жиры: оливковое, авокадо, орехи и семена.

оливковое, авокадо, орехи и семена. Кисломолочные продукты: йогурт, кефир, сыр – кладезь кальция и полезных бактерий для кишечника.

йогурт, кефир, сыр – кладезь кальция и полезных бактерий для кишечника. Вода: не менее 1,5–2 литров в день.

Чего избегать:

Соль: чрезмерное употребление может привести к гипертонии и другим проблемам со здоровьем.

чрезмерное употребление может привести к гипертонии и другим проблемам со здоровьем. Сахар: ведет к ожирению, диабету и другим проблемам со здоровьем.

ведет к ожирению, диабету и другим проблемам со здоровьем. Насыщенные жиры: животные жиры, колбасы, сосиски, жирное мясо.

Алкоголь: оказывает негативное влияние на все органы и системы организма.

оказывает негативное влияние на все органы и системы организма. Кофеин: чрезмерное употребление может привести к бессоннице, тревожности и другим проблемам со здоровьем.

Полезные углеводы:

Фрукты: бананы, яблоки, ягоды.

бананы, яблоки, ягоды. Овощи: морковь, томаты, шпинат.

морковь, томаты, шпинат. Злаковые крупы: овсянка, гречка, коричневый рис.

овсянка, гречка, коричневый рис. Бобовые: чечевица, фасоль.

чечевица, фасоль. Молочные продукты: молоко, творог, йогурт.

Важно:

Есть разнообразную пищу, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

Уменьшить размер порций.

Не есть перед сном.

Готовить еду дома из свежих продуктов.

Регулярно занимайтесь спортом.

Помните, что здоровое питание – это залог вашего здоровья, красоты и долголетия!

Вот еще несколько советов:

Ешьте медленно и тщательно пережевывайте пищу.

Не ешьте на ходу.

Не пропускайте приемы пищи.

Слушайте свое тело и ешьте то, что вам хочется, но в меру.

Не бойтесь экспериментировать по новым рецептам.

Здоровое питание – это не сложно, а полезно и вкусно!

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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