Какие продукты нужно обязательно есть во время поста

Отказ от мяса на посту может положительно сказаться на твое здоровье, снизив риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы, НО. Только в том случае, если твое питание многообразно и сбалансировано.

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Якщо ти дотримуєшся посту, стеж за тим, щоб у твоєму раціоні були присутні продукти, які містять:

Залізо:

▫️буряк, томати, шпинат та броколі, гречка та бобові (сочевиця, квасоля, кешью, нут), гіркий шоколад.

Білок:

▫️горіхи (особливо мигдаль, волоські), та насіння;

▫️бобові (квасоля, горох, нут, тофу, маш);

▫️авокадо, гриби, водорості;

▫️каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа);

▫️деякі фрукти (хурма, груша);

▫️листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель).

Зверни увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшнику - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Додавай їх у салат разом із насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.

Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від нього в піст не страшно — природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну. Перевірити рівень депо можна за аналізом крові на ціанокобаламін.