Какие продукты способны лишить ощущения голода: советы диетологов

Какие продукты лучше всего лишают чувство голода

Многие люди стремятся избавиться от лишнего веса, но не хотят рисковать здоровьем, используя сомнительные методы. К счастью, существуют простые и доступные способы снизить аппетит, употребляя продукты, надолго утоляющие голод.

Диетологи рекомендуют есть продукты, богатые белком и клетчаткой. Эти вещества стимулируют выработку гормона сытости, уменьшая желание есть в течение длительного времени. Об этом пишет РадиоТрек.

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Употребление этих продуктов может помочь вам дольше чувствовать себя сытыми, но для устойчивого похудения важно также соблюдать здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Вот 5 продуктов, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытыми.

1. Чечевица и фасоль:

Эти бобовые содержат растительный белок и растворимые пищевые волокна, которые разбухают в желудке, создавая чувство сытости.

Волокна также стимулируют выработку гормона сытости, делая бобовые более сытными, чем углеводы, такие как макароны и хлеб.

2. Яблоки:

Этот низкокалорийный фрукт богат пектином – растворимой клетчаткой.

Лучше всего сочетать яблоки с белковыми продуктами, например сыром. Это сочетание надолго сохранит чувство сытости, а пектин улучшит пищеварение и поможет снизить талию.

3. Брокколи и другие крестоцветы:

Брокколи, брюссельская и цветная капуста содержат мало калорий, но много полезных витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Исследования показали, что брокколи может служить ценным продуктом для профилактики рака.

4. Сыр:

Молочные продукты средней жирности, такие как творог и греческий йогурт, помогают снижать аппетит и способствуют похудению в долгосрочной перспективе.

Эти продукты содержат относительно мало жиров и долго перевариваются, поэтому ощущение сытости сохраняется в течение длительного времени.

Рекомендуется выбирать сыр жирностью 2,5-3,2%, поскольку обезжиренные продукты могут быть менее полезны и даже провоцировать переедание.

5. Яйца и рыба:

Исследования показали, что яйца на завтрак – отличный способ дольше чувствовать себя сытым в течение дня.

Рыба богата Омега-3 жирными кислотами, которые, как показали исследования, также помогают дольше сохранять ощущение сытости.

Животные белки эффективнее растительных для похудения, ведь они лучше усваиваются и их содержание на 100 граммов продукта выше.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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