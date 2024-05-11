Українська
Здоровье

Какие продукты способны лишить ощущения голода: советы диетологов

Игорь Романько

Какие продукты лучше всего лишают чувство голода
Какие продукты лучше всего лишают чувство голода

Многие люди стремятся избавиться от лишнего веса, но не хотят рисковать здоровьем, используя сомнительные методы. К счастью, существуют простые и доступные способы снизить аппетит, употребляя продукты, надолго утоляющие голод.

Диетологи рекомендуют есть продукты, богатые белком и клетчаткой. Эти вещества стимулируют выработку гормона сытости, уменьшая желание есть в течение длительного времени. Об этом пишет РадиоТрек.

Читайте также: Эксперт ответил о котором стоит пить кофе утром

Употребление этих продуктов может помочь вам дольше чувствовать себя сытыми, но для устойчивого похудения важно также соблюдать здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Вот 5 продуктов, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытыми.

1. Чечевица и фасоль:

  • Эти бобовые содержат растительный белок и растворимые пищевые волокна, которые разбухают в желудке, создавая чувство сытости.
  • Волокна также стимулируют выработку гормона сытости, делая бобовые более сытными, чем углеводы, такие как макароны и хлеб.

2. Яблоки:

  • Этот низкокалорийный фрукт богат пектином – растворимой клетчаткой.
  • Лучше всего сочетать яблоки с белковыми продуктами, например сыром. Это сочетание надолго сохранит чувство сытости, а пектин улучшит пищеварение и поможет снизить талию.

3. Брокколи и другие крестоцветы:

  • Брокколи, брюссельская и цветная капуста содержат мало калорий, но много полезных витаминов, микроэлементов и клетчатки.
  • Исследования показали, что брокколи может служить ценным продуктом для профилактики рака.

4. Сыр:

  • Молочные продукты средней жирности, такие как творог и греческий йогурт, помогают снижать аппетит и способствуют похудению в долгосрочной перспективе.
  • Эти продукты содержат относительно мало жиров и долго перевариваются, поэтому ощущение сытости сохраняется в течение длительного времени.
  • Рекомендуется выбирать сыр жирностью 2,5-3,2%, поскольку обезжиренные продукты могут быть менее полезны и даже провоцировать переедание.

5. Яйца и рыба:

  • Исследования показали, что яйца на завтрак – отличный способ дольше чувствовать себя сытым в течение дня.
  • Рыба богата Омега-3 жирными кислотами, которые, как показали исследования, также помогают дольше сохранять ощущение сытости.
  • Животные белки эффективнее растительных для похудения, ведь они лучше усваиваются и их содержание на 100 граммов продукта выше.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Здоровье