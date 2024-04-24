Українська
Общество

Какие пропорции кофе и воды нужны, чтобы сделать идеальный кофе: баристы раскрыли секрет

Цихоцкая Мария

Какие пропорции кофе и воды нужны, чтобы сделать идеальный кофе: баристы раскрыли секрет
чтобы кофе по-настоящему раскрыл свой насыщенный вкус и аромат, важно знать секреты его приготовления.

Кофе - это не просто бодрящий утренний напиток. Это целый ритуал, дающий заряд энергии и наслаждение. Но чтобы кофе по-настоящему раскрыл свой насыщенный вкус и аромат, важно знать секреты его приготовления.

Сегодня мы поделимся с вами золотым стандартом соотношения кофе с водой, который поможет вам приготовить идеальный напиток. Об этом пишет ТСН.

Соотношение кофе и воды:

  • 2 столовые ложки молотого кофе на 250 мл воды. Это соотношение считается классическим и позволяет получить крепкий, насыщенный кофе с приятным вкусом.
  • Важно: размеры ложек могут разниться, поэтому для точности рекомендуется использовать мерные ложки.
  • Для более мягкого вкуса можно использовать 1,5 столовые ложки кофе на 250 мл воды.
  • Для более крепкого кофе: можно использовать 2,5 столовых ложки кофе на 250 мл воды.

Читайте также: 5 вредных привычек любителей кофе, которые могут укоротить им жизнь

Помол кофе:

  • Для кофеварки: используйте среднюю помол.
  • Для турки: используйте тонкую помол.

Степень обжаривания кофейного зерна:

  • Для зерен светлой обжарки: используйте немного больше воды, чем для темных.
  • Для зерен темного обжаривания используйте немного меньше воды, чем для светлого.

Дополнительные советы:

  • Используйте свежеобжаренный кофе.
  • Храните кофе в герметичном контейнере в прохладном темном месте.
  • Не используйте кипяток для заваривания кофе. Идеальная температура воды – 90-96°C.
  • Не переваривайте кофе.

Напомним, мы уже писали, от чего следует отказаться, чтобы сделать кофе полезнее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Общество