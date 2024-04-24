Какие растения лучше посадить рядом с розами: полезные советы
При создании потрясающего розового сада выбор правильных растений-спутников важен. UAportal рассказывает подробнее о компаньонах этих цветов.
Растения-компаньоны для роз
При посадке рядом с розами важно учитывать растения, которые подчеркнут красоту роз, а также принесут им дополнительные преимущества. Одним из отличных вариантов является лаванда, поскольку ее аромат отпугивает вредителей.
Еще один отличный выбор – гвоздика, которая растет так же, как и розы, и придает яркие цвета. Кроме того, рассмотрите возможность посадить рядом с розами кошачью мяту, поскольку она не только привлекает полезных насекомых, но и действует как природное средство для уничтожения сорняков.
Травы рядом с розами
Высадка трав как растений-компаньонов для роз может принести пользу обоим растениям. Одной из рекомендованных трав является чабрец, который не только придает саду приятный аромат, но и отпугивает вредителей, которые могут вредить розам.
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Другой хороший вариант – базилик, который отпугивает тлю и придает красивое разнообразие зелени. Кроме того, подумайте о посадке розмарина рядом с розами, поскольку он засухоустойчив и известен своим великолепным ароматом.
Многолетние цветы
Одним из замечательных вариантов является маргаритка, поскольку ее яркий цвет и цветение создают поразительный контраст с изящной формой роз.
Также подумайте о посадке лилейников рядом с розами, поскольку их разнообразные цвета и длительный период цветения придадут саду яркости. Кроме того, высадка эхинацеи может создать великолепные цветные всплески и привлечь в сад насекомых-опылителей, что также пойдет на пользу розам.
Напомним, мы уже писали, какие нужно растения помогут избавиться от сорняков на огороде.
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