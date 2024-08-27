Какие растения нельзя сажать рядом с лавандой, чтобы не засохла

Лаванда – это не просто ароматное растение, это настоящий шедевр природного дизайна. Ее фиолетовые соцветия создают неповторимую атмосферу в саду, а насыщенный аромат успокаивает нервы и поднимает настроение. Однако чтобы лаванда радовала вас своим цветением как можно дольше, стоит знать несколько секретов ее выращивания. Об этом пишет ТСН.

Идеальные соседи для лаванды

Эксперты утверждают, что успешное выращивание лаванды во многом зависит от того, какие растения будут ее соседями. Некоторые из них станут для нее верными компаньонами, усиливая ее красоту и аромат, а другие могут нанести непоправимый вред.

Розы: Это, пожалуй, самое известное и красивое сочетание. Розы и лаванда отлично дополняют друг друга как по цвету, так и по аромату. Они обе любят солнце и хорошо дренированную почву.

Это, пожалуй, самое известное и красивое сочетание. Розы и лаванда отлично дополняют друг друга как по цвету, так и по аромату. Они обе любят солнце и хорошо дренированную почву. Розмарин: Эта ароматная трава является идеальным соседом для лаванды. Они имеют схожие требования к уходу и отлично смотрятся вместе в композициях.

Эта ароматная трава является идеальным соседом для лаванды. Они имеют схожие требования к уходу и отлично смотрятся вместе в композициях. Шалфей: Еще один отличный вариант для соседства с лавандой. Шалфей добавляет ярких красок в цветник и создает интересный контраст с фиолетовыми соцветиями лаванды.

Растения, которых следует избегать при посадке лаванды

Разрыв-трава: Это растение предпочитает тень и влажную почву, абсолютно не подходящую для лаванды. Посадка разрыва травы рядом с лавандой может привести к гибели последней.

Это растение предпочитает тень и влажную почву, абсолютно не подходящую для лаванды. Посадка разрыва травы рядом с лавандой может привести к гибели последней. Хоста: Хосты также любят тень и влагу, поэтому не стоит их сажать рядом с лавандой. Кроме того, хосты могут страдать от солнечных ожогов на открытых участках.

Хосты также любят тень и влагу, поэтому не стоит их сажать рядом с лавандой. Кроме того, хосты могут страдать от солнечных ожогов на открытых участках. Камелия Этот изысканный цветок требует более прохладных условий и частого полива, чем лаванда. Поэтому их соседство вряд ли будет удачным.

Почему важно правильно подбирать соседей для лаванды?

Каждое растение имеет свои особенности и требования к условиям выращивания. Неправильно подобранные соседи могут конкурировать за воду, питательные вещества и свет, что приведет к ослаблению растений и ухудшению их внешнего вида. Кроме того, некоторые растения могут выделять вещества, подавляющие рост других.

Чтобы лаванда радовала вас своим цветением как можно дольше, стоит уделить внимание выбору соседей. Правильно подобрав растения-компаньоны, вы создадите в своем саду не только красивый, но и гармоничный цветник.

Напомним, садоводы назвали основную ошибку, из-за которой лаванда засыхает.

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