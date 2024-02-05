Какие растения посадить у фруктовых деревьев, чтобы увеличить урожай

Что сажать под фруктовыми деревьями, чтобы получить большой урожай

Все мы мечтаем о саде, где деревья пестрят плодами, а цветы очаровывают своими красками. Но не всегда наши ожидания оправдываются. Иногда даже при правильном уходе растения не дают желаемого результата.

Помните об этих простых правилах, и ваш сад будет радовать вас обильными урожаями, пишет prostoway. Груша – дерево, которое требует особого внимания к своим соседям. Некоторые растения могут существенно навредить ему, а другие, напротив, помогут ему расти и плодоносить.

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Не сажайте грушу в тени других деревьев.

Регулярно обрезайте грушу, чтобы она получала достаточное количество солнечного света.

Защищайте грушу от вредителей и болезней.

Кто же являются "недругами" груши?

Слива и вишня. Эти деревья не только отбирают у груши питательные вещества, но и подвержены общим вредителям.

Эти деревья не только отбирают у груши питательные вещества, но и подвержены общим вредителям. Хвойные деревья. Их присутствие окисляет почву, что негативно влияет на грушу.

Их присутствие окисляет почву, что негативно влияет на грушу. Цветущие кусты, такие как сирень и жасмин. Их пыльца может вызвать аллергию у груши.

А кто станет для груши верным другом?

Остальные груши. Различные сорта груш, посаженные рядом, прекрасно опыляют друг друга.

Различные сорта груш, посаженные рядом, прекрасно опыляют друг друга. Яблоня. Эта соседка не вредит груше, а наоборот, может улучшить ее плодоношение.

Эта соседка не вредит груше, а наоборот, может улучшить ее плодоношение. Малина, смородина и виноград. Эти кусты не вредят груше, но и украшают сад.

Эти кусты не вредят груше, но и украшают сад. Низкие цветы, такие как календула и бархатцы. Эти цветы не только красивы, но отпугивают вредителей от груши.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

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