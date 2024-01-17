Какие растения следует сеять на рассаду уже в январе
Опытные дачники знают, что для получения летом обильного урожая овощей и зелени уже в начале весны нужно начать готовить рассаду. Однако некоторые растения рекомендуют сеять на рассаду уже в январе.
Какие растения можно сеять на рассаду в январе рассказали в издании theLime. В январе рекомендуется сеять растения с длительным периодом роста и те, чьи семена требуют стратификации.
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К первой категории относятся:
- Корневой сельдерей. Необходимый период развития корнеплодов – примерно 6 месяцев. На момент высадки в грунт рассада должна быть в возрасте 2,5 месяца плюс еще несколько недель ей необходимо на прорастание. Таким образом, если отсчитать 3 месяца от 1 мая, получаем дату посева семян – конец января.
- Садовая земляника. Если вы планируете получить первые ягоды этого сезона, заняться посевом семян нужно в январе, а высадкой сеянцев – весной. Если вы собрались сажать кустики на грядку в летние месяцы, для посева семян подойдет март, апрель или даже май. В этом случае ягод в текущем сезоне получить не удастся, но кустики хорошо укоренятся и заложат урожай в следующем году.
Ко второй категории относятся:
- Капуста. Для выращивания ранних сортов капусты семена нужно сеять в январе.
- Спаржа. Спаржа – это многолетнее растение, дающее урожай в течение нескольких лет. Семена спаржи нужно сеять в январе, чтобы получить рассаду к началу весны.
- Редис. Редис – это быстрорастущее растение, которое можно сеять на рассаду в январе для получения раннего урожая.
Месячный посевной календарь на январь 2024 года
Благоприятные дни: 15-20, 24-25, 30
Неблагоприятные дни: 21-23
15-20 января – благоприятные дни для выгонки зелени на подоконнике и посева на рассаду в теплицах. Также в настоящее время можно просмотреть семена и необходимые материалы для посевов, проверить состояние инструментов.
21-23 января – в эти дни не рекомендуется заниматься посевом и перелетом растений. Можно проверить состояние луковиц, корневищ и клубней находящихся на зимнем хранении. При обнаружении гнилых экземпляров немедленно отделяем их от здорового посадочного материала.
24-25 января – хорошее время для уборки участка в парнике от сорняков, если они появились, также можно продолжать ухаживать уже посеянные растения. Уделяем время защиты будущего сада от возможных грызунов и разнообразных вредителей, разлагая яд на территории дома или сада.
26-29 января – этот период считается нейтральным, поэтому просто планируем дальнейшие шаги на следующий месяц. Подготавливаем список необходимых материалов и инструментов. Уделяем внимание комнатным растениям: полив и борьба с вредителями (при необходимости).
30 января – в этот благоприятный день занимаемся посевом на рассаду сельдерея и лука-порея. Можно также посеять редис, редьку, капусту и спаржу.
31 января – завершаем последние работы. Проверяем состояние посевов и убираем ненужные остатки семян.
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