Какие растения следует сеять на рассаду уже в январе

Какие растения нужно сеять на рассаду в январе

Опытные дачники знают, что для получения летом обильного урожая овощей и зелени уже в начале весны нужно начать готовить рассаду. Однако некоторые растения рекомендуют сеять на рассаду уже в январе.

Какие растения можно сеять на рассаду в январе рассказали в издании theLime. В январе рекомендуется сеять растения с длительным периодом роста и те, чьи семена требуют стратификации.

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К первой категории относятся:

Корневой сельдерей . Необходимый период развития корнеплодов – примерно 6 месяцев. На момент высадки в грунт рассада должна быть в возрасте 2,5 месяца плюс еще несколько недель ей необходимо на прорастание. Таким образом, если отсчитать 3 месяца от 1 мая, получаем дату посева семян – конец января.

. Необходимый период развития корнеплодов – примерно 6 месяцев. На момент высадки в грунт рассада должна быть в возрасте 2,5 месяца плюс еще несколько недель ей необходимо на прорастание. Таким образом, если отсчитать 3 месяца от 1 мая, получаем дату посева семян – конец января. Садовая земляника. Если вы планируете получить первые ягоды этого сезона, заняться посевом семян нужно в январе, а высадкой сеянцев – весной. Если вы собрались сажать кустики на грядку в летние месяцы, для посева семян подойдет март, апрель или даже май. В этом случае ягод в текущем сезоне получить не удастся, но кустики хорошо укоренятся и заложат урожай в следующем году.

Ко второй категории относятся:

Капуста . Для выращивания ранних сортов капусты семена нужно сеять в январе.

. Для выращивания ранних сортов капусты семена нужно сеять в январе. Спаржа . Спаржа – это многолетнее растение, дающее урожай в течение нескольких лет. Семена спаржи нужно сеять в январе, чтобы получить рассаду к началу весны.

. Спаржа – это многолетнее растение, дающее урожай в течение нескольких лет. Семена спаржи нужно сеять в январе, чтобы получить рассаду к началу весны. Редис. Редис – это быстрорастущее растение, которое можно сеять на рассаду в январе для получения раннего урожая.

Месячный посевной календарь на январь 2024 года

Благоприятные дни: 15-20, 24-25, 30

Неблагоприятные дни: 21-23

15-20 января – благоприятные дни для выгонки зелени на подоконнике и посева на рассаду в теплицах. Также в настоящее время можно просмотреть семена и необходимые материалы для посевов, проверить состояние инструментов.

21-23 января – в эти дни не рекомендуется заниматься посевом и перелетом растений. Можно проверить состояние луковиц, корневищ и клубней находящихся на зимнем хранении. При обнаружении гнилых экземпляров немедленно отделяем их от здорового посадочного материала.

24-25 января – хорошее время для уборки участка в парнике от сорняков, если они появились, также можно продолжать ухаживать уже посеянные растения. Уделяем время защиты будущего сада от возможных грызунов и разнообразных вредителей, разлагая яд на территории дома или сада.

26-29 января – этот период считается нейтральным, поэтому просто планируем дальнейшие шаги на следующий месяц. Подготавливаем список необходимых материалов и инструментов. Уделяем внимание комнатным растениям: полив и борьба с вредителями (при необходимости).

30 января – в этот благоприятный день занимаемся посевом на рассаду сельдерея и лука-порея. Можно также посеять редис, редьку, капусту и спаржу.

31 января – завершаем последние работы. Проверяем состояние посевов и убираем ненужные остатки семян.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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