Какие штаны будут в тренде осенью-2024: топ-4 стильные модели

Выбор штанов на переходный период – это всегда непростая задача. Они должны быть не только стильными, но и комфортными, чтобы ты чувствовала себя уверенно целый день. Мы подготовили тебе обзор самых актуальных моделей брюк, которые помогут тебе создать безупречный образ на осень. Об этом пишет ТСН.

Баги: возвращение 90-х

Мешковатые джинсы в стиле 90-х снова на пике популярности! Их объемный крой не только удобен, но и придает образу легкого бунтарства. Сочетай их с облегающим топом и массивными кроссовками для создания современного street style.

Классические брюки: элегантность вне времени

Черные костюмные брюки – это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Они прибавят к твоему образу элегантности и изысканности. Попробуй соединить их с оверсайз рубашкой и массивными ботинками для создания контрастного и стильного образа.

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Брюки-парашюты: комфорт и стиль

Брюки-парашюты – это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и не боится экспериментов. Их спортивный крой можно легко вписать в обыденные образы. Попробуй соединить их с объемным свитером и кроссовками для создания уютного осеннего образа.

Широкие джинсы: свобода движений и стиля

Широкие джинсы – это еще один тренд, вернувшийся с 90-х. Они прибавят к твоему образу легкости и непринуждённости. Сочетай их с укороченным топом и ботильонами на каблуке для создания женственного образа.

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