Какие шторы выбрать для дома, чтобы выглядело стильно: советы дизайнеров

Выбор штор – это не только дань модным трендам, но и возможность создать уютную и гармоничную атмосферу в вашем доме. При этом важно учесть не только личные предпочтения, но и ряд других факторов.

Об этом пишет Радиотрек.

Шторы с рисунком:

Подходят для просторных комнат.

Способны кардинально изменить атмосферу и придать индивидуальности интерьеру.

Рисунок может быть абстрактным, геометрическим, цветочным.

Важно избегать чрезмерной пестроты: рисунок на шторах не должен дублироваться на стенах или мебели.

Однотонные шторы:

Универсальный вариант, легко сочетающийся с любым интерьером.

Не перегружают комнату и визуально делают ее больше.

Они могут казаться слишком простыми, поэтому рекомендуется дополнять их другими элементами декора.

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Вот еще несколько советов, которые помогут вам подобрать шторы:

Учитывайте размер комнаты: для маленьких комнат лучше подойдут светлые однотонные шторы, для просторных можно использовать более темные и фактурные ткани.

для маленьких комнат лучше подойдут светлые однотонные шторы, для просторных можно использовать более темные и фактурные ткани. Стиль интерьера: шторы должны гармонировать с мебелью, отделкой стен и полом.

Функциональное назначение комнаты: для спальни подойдут плотные шторы, хорошо затемняющие комнату, для гостиной – более легкие и изысканные.

для спальни подойдут плотные шторы, хорошо затемняющие комнату, для гостиной – более легкие и изысканные. Личные предпочтения: выбирайте понравившиеся шторы, которые поднимают вам настроение.

Помните, что шторы – это важный элемент интерьера, который может сделать вашу комнату уютной, стильной и по-настоящему домашней.

Напомним, мы уже писали, как выгладить шторы без утюга.

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