Какие собаки легче всего поддаются дрессировке: кинолог назвал топ-4 породы

Известный кинолог Марк Ветте рассказал о породах собак, которые, по его мнению, лучше всего подходят для обучения и содержания в домашних условиях. В своем обзоре эксперт сосредоточился не на самых умных породах, а на тех, которые лучше адаптируются к жизни в семье и легко поддаются базовому дрессировке.

Он особо подчеркнул, что некоторые высокоинтеллектуальные породы могут быть слишком сложными для начинающих. Об этом пишет Главред.

Среди рекомендуемых пород Марк отметил:

Пудели (всех размеров)

Эти сообразительные собаки быстро овладевают командами и стремятся угодить хозяину. Их обучаемость делает их идеальными компаньонами для семьи.

Пудель. Источник: Википедия Пудель. Источник: Википедия

Немецкая овчарка

Порода отличается высоким интеллектом и преданностью. Однако Марк предостерегает: этим энергичным собакам нужно много физической активности и уверен хозяин, который сможет правильно направить их охранные инстинкты.

Немецкая овчарка. Источник: Википедия Немецкая овчарка. Источник: Википедия

Золотистый ретривер

Дружелюбие и ориентированность на пищу делают эту породу особенно пригодной для дрессировки. Золотистые ретриверы прекрасно используются в семейной среде.

Золотистый ретривер. Источник: Википедия Золотистый ретривер. Источник: Википедия

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Лабрадор-ретривер

Благодаря уравновешенному характеру и уверенности, лабрадоры легко учатся новому. Они с удовольствием сотрудничают с хозяевами во время тренировок.

Лабрадор-ретривер. Источник: Википедия Лабрадор-ретривер. Источник: Википедия

По словам эксперта, все эти породы сочетают в себе разум, послушание и способность стать отличными членами семьи.

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