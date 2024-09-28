Какие собаки не имеют запаха: названы топ-5 пород
Не только владельцы собак знакомы с характерным ароматом этих животных. Некоторые люди могут отпугнуть от идеи завести собаку. Ветеринарный портал Dogster представляет топ-5 пород собак, которые почти не имеют этого специфического запаха и станут отличными компаньонами даже в квартире. Об этом пишет zahid.net.
Причины появления собачьего аромата
Это зависит не только от гигиены, но прежде всего от типа шерсти и подшерстка у собаки. Малейшая вероятность неприятного запаха у собак без подшерстка с длинной шерстью, похожей на человеческие волосы. Среди пород с минимальным запахом можно выделить:
- Мальтийская болонка;
- Пудель;
- Чихуахуа;
- Йоркширский терьер;
- Такса.
Рассмотрим эти породы подробнее.
Мальтийская болонка
Интересно, что Чарльз Дарвин считал эту породу одной из самых древних, датируя ее появление 6 тысячелетиями назад. Эти собачки игривые, нежные и имеют очень красивую шерсть.
Описание: собака декоративной породы, массой 2-4 кг, высотой 20-25 см, белой окраски. Средняя продолжительность жизни – 12-15 лет.
Пудель
Это декоративная порода собак, существующая в трех размерах – стандартные (большие), миниатюрные и карликовые. Это умные и активные собаки, преданные хозяину, легко поддаются дрессировке.
Описание: стандартный пудель может весить до 32 кг, мини – до 14 кг, а карликовый – не более 4,5 кг. Окрас может быть разнообразным. Средняя продолжительность жизни – 12-15 лет.
Чихуахуа
Эти крошечные собачки нуждаются в много физических упражнений, умственной нагрузки и тренировок. Чихуахуа известны своей громкостью.
Описание: взрослые собаки имеют рост 15-23 см и весят 1,8-2,7 кг. Продолжительность жизни – 15 лет и больше. Некоторые представители породы доживают до 18 и даже 20 лет.
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Йоркширский терьер
Йорки энергичны, игривы, сильны, в них сохранились "охотничьи" гены предков. Они любят прогулки.
Описание: вес стандартных йоркширских терьеров составляет от 3 до 3,5 кг, рост – до 23 см. Йоркширский терьер – долгожитель. Обычно эти собаки живут 12-15 лет, а иногда – до 20 лет.
Такса
Такса – порода среднего размера, очень шумная – сторожевая, любит прогулки.
Описание: взрослые таксы имеют рост около 35 см и весят 9-12 кг. Продолжительность жизни таксы может достигать 15 лет, а иногда и больше.
Другие породы собак с минимальным запахом
Также следует обратить внимание на породы с менее выраженным запахом. Это менее распространенные в Украине, но не менее замечательные собаки с разными характерами. Например:
- Ирландский водяной спаниель;
- Басенджи;
- Шнауцер;
- Лабрадудль и т.д.
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