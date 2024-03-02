Какие сорта помидоров выбрать для открытой почвы: список лучших

Огородники уже начали готовить почву для посадки помидоров, но выбор сортов и гибридов может стать настоящим испытанием. Не только стойкость к болезням и перепадам температуры важна для успешного выращивания помидоров, но и вкусовые качества, универсальность использования и урожайность.

Одним из новых гибридов, привлекающим внимание, является "Торнадо F1". Этот гибрид может сдать до 8 килограммов с каждого куста и отличается отличным вкусом и стойкостью к болезням. За 100 дней "Акварель F1" готов дарить свои яркие, овальные плоды с хорошим вкусом, пишет Кlioma.com.ua.

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"Помидоры, предназначенные для высадки в открытой земле, должны обладать рядом характеристик: хорошо переносить неблагоприятные условия, иметь устойчивый стебель, противостоять сильным порывам ветра, иметь устойчивость различных болезней и вредителей. Высаживать семена следует начинать с середины мая и позже, когда почва уже достаточно прогрелась. ", – добавили специалисты.

Среди популярных новинок также стоит обратить внимание на "Безразмерный". Как подсказывает название, этот сорт может поражать своими плодами, достигающими до килограмма, при этом долго сохраняющими свой вкус и вид.

Издание подсказало и сорта помидоров, которые лучше всего подходят для выращивания в теплице:

Фаталист;

Розовая жемчужина;

Гейша;

Розовый ангел.

А для консервации можно выбрать Ромовую бабу, Раджу, Аурию.

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