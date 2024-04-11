Какие сорта цветов лучше выращивать для букетов: советы садовников
Мечтаете о саде, который не только очаровывает глаз, но и дарит возможность создавать изысканные букеты, которые вы сможете использовать как угодно? Тогда эта статья для вас!
На сайте ТСН сделали подборку из 7 прекрасных цветов, которые прекрасно смотрятся как на клумбе, так и в весе, радуя вас красотой до двух недель.
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1. Георгины:
- Разнообразие цветов, форм и размеров.
- Любят солнце и дренированную почву.
- Цветут с конца лета до осени.
- Срезайте на пике цветения.
2. Лилии:
- Насыщенный аромат, наполняющий комнату.
- Нуждаются в дренированной почве и солнце.
- Цветут в середине лета.
- Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.
- Имейте в виду, что лилии токсичны для кошек.
3. Гортензии:
- Пышные соцветия с множеством мелких цветов.
- Любят тень и влажную почву.
- Цветут с лета до осени.
- Срезайте соцветия, когда они полностью раскроются.
- Перед срезкой опустите срез в кипяток на 30 секунд.
4. Хризантемы:
- Символ осени долго сохраняет свежесть.
- Любят солнце и дренированную почву.
- Цветут с конца весны до осени.
- Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.
5. Циния:
- Яркие и обильные цветы, цветущие все лето.
- Любят солнце и дренированную почву.
- Легко выращивать из семян.
- Срезайте, когда цветы полностью раскроются.
6. Альстромерия:
- Экзотический цветок с продолжительным цветением.
- Любит солнце и дренированную почву.
- Лучше выращивать в тёплых зонах.
- Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.
7. Пионы:
- Романтические и пышные цветы, популярные в свадебных букетах.
- Любят солнце, плодородную и дренированную почву.
- Цветут несколько недель.
- Срезайте на стадии бутон.
- Для лучшего хранения оберните бутон пленкой и поставьте в холодильник.
Собирайте цветы с утра, когда они прохладные, острыми и стерилизованными ножницами.
Наслаждайтесь красотой цветов в вашем саду и доме!
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