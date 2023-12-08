Какие сумки будут в моде в 2024 году: стилисты назвали 6 трендовых моделей

В 2024 году в тренде будет минимализм, дорожные сумки в новой вариации и не только. Каждая найдет себе аксессуар по душе.

Об этом пишет Радиотрек.

Минималистичная

В новом сезоне минималистичные, компактные сумки в стиле "тихая роскошь" становятся главным трендом.

Плетена

Выберите яркий оттенок плетеной сумки. Это станет ярким акцентом в вашем гардеробе.

Металлик

Оттеночная сумка металлик обещает быть одной из самых популярных в 2024 году. Она выглядит современно и игриво, идеальна для свиданий и не только.

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Мягкая стеганая

Мягкие стеганные сумки остаются в тренде и остаются выгодным выбором для инвестиций.

Тоут

Сумка-тоут не теряет своей популярности четвёртый год подряд. Это большая сумка обычно с двумя ручками для переноски богатого количества вещей. Она может быть структурирована с четкими линиями или непринужденной и расслабленной.

Дорожная сумка

Дорожные сумки стали не только практичным аксессуаром, но и ежедневным элементом моды. Этому тренду следуют звезды, выбирая смелые и ультрасовременные модели в разных вариациях – от классических цветов до ярких с принтом.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогой образ и не потратить кучу денег.

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