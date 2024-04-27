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Какие три продукта могут уменьшить симптомы менопаузы: ответ фармацевта

Игорь Романько

Какие продукты следует употреблять женщинам после 45
Какие продукты следует употреблять женщинам после 45

Увеличение веса – это распространенный симптом менопаузы, с которым сталкиваются многие женщины в возрасте от 45 до 55 лет. Как похудеть в этот период?

Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click рассказал об этом. Здоровое питание и физическая активность – ключ к хорошему самочувствию в любом возрасте.

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  • Соблюдать здоровую и сбалансированную диету, которая включает:
    • Цельнозерновые продукты: хлеб из муки грубого помола, обертки, питты, хлопья, макароны, кус-кус, коричневый и дикий рис.
    • Фрукты: яблоки, авокадо, манго, грибы, клубника, сладкий картофель.
    • Овощи: любые по вашему вкусу.
  • Увеличить физическую активность:
    • Регулярные занятия фитнесом: помогут в борьбе с увеличением жира на животе,
    • Увеличить мышечную массу: мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя,
    • Аэробные упражнения: ходьба, танцы, бег, плавание, даже домашняя работа.

Важно:

  • Только диеты для похудения недостаточно.
  • Обратитесь к врачу, чтобы получить персональные рекомендации.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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