Какие цвета визуально извлекают силуэт: 5 стильных вариантов

Многие считают, что для того, чтобы выглядеть стройнее, нужно носить черную одежду. Однако стилисты утверждают, что существуют и другие цвета, которые могут визуально вытянуть фигуру.

Об этом пишет ТСН.

Изумрудно-зеленый

Этот цвет имеет насыщенный, но спокойный оттенок, привлекающий внимание к себе и отвлекающий от недостатков фигуры. Изумрудный хорошо смотрится как в однотонном виде, так и в сочетании с нейтральными цветами, такими как белый, черный или серый.

Красный

Яркий красный цвет также может визуально стройнить фигуру. Однако важно обращать внимание на оттенок. Лучше выбирать насыщенный, яркий красный, а не его более мягкие оттенки. Красная одежда подходит для любого случая, от повседневной до официальной.

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Темно-синий

Темно-синий цвет, равно как и черный, имеет свойство уменьшать объем. Он хорошо смотрится на любом типе кожи и подходит как для повседневной, так и для официальной одежды.

Шоколадный

Шоколадный цвет не так темен и тяжел, как черный, поэтому он не делает фигуру слишком мрачной. Он хорошо смотрится в однотонном виде, а также в сочетании с другими цветами, например белым, бежевым или золотым.

Яркий розовый

Яркий розовый цвет может быть достаточно смелым выбором, но он также может визуально стройнить фигуру. Если вы не хотите носить розовый розовый, вы можете выбрать одежду с узорами или принтом.

Напомним, мы уже писали, какой цвет состаривается.

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