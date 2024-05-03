Какие цвета волос придают возраста: их лучше избегать женщинам после 40

Вечная молодость – мечта каждой женщины. К счастью, современные технологии и косметика предлагают множество способов сохранить красоту и свежесть подольше. Правильное питание, спорт, уход за кожей, массажи, инъекционные методы – все это делает женщин моложе и эмоционально счастливее.

Однако даже при соблюдении всех этих правил одна ошибка может испортить образ: неправильно подобранный цвет волос. Об этом пишет Главред.

4 цвета, которые беспощадно старятся:

Пепельный блонд:

Этот тренд несколько лет назад увлек многих красавиц. Однако его популярность быстро угасла, ведь этот оттенок делает женщин визуально старше. Даже молодая девушка с такими волосами выглядит уставшей, а женщине в возрасте он точно не прибавляет молодости.

Пепельный блонд подчеркивает все несовершенства кожи и лица. Исключение – женщины с четкими чертами лица, большими черными глазами и четкой челюстью.

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Контрастное мелирование:

Эта техника покраски давно вышла из моды. Резкие контрастные полосы только прибавляют возрасту. Если вы стремитесь к более современному и стильному образу, лучше обратите внимание на такие техники как балаяж или омбре.

Темно-коричневый:

Темные оттенки делают лицо тяжелым, подчеркивают морщинки, впадинки, синяки под глазами и пигментные пятна. С возрастом рекомендуется переходить на более светлые тона, например русый.

Если у вас темный цвет волос от природы, добавьте несколько светлых прядей, которые освежат ваш образ.

Красные оттенки:

Яркие красные цвета не только подчеркивают несовершенство кожи, но и дешевеют образ. С такими волосами все ваши морщины, купероз, пигментация и сыпь станут еще заметнее.

Отличной альтернативой красному может стать темно-медный оттенок.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и всегда выглядеть замечательно.

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