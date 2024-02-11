Какие цветы нельзя дарить любимым, чтобы не испортить отношения
Хотите подарить цветы любимому человеку, но не знаете какие выбрать? Конечно, это только приметы, и не все верят в них. Но лучше перестраховаться и выбрать цветы, не имеющие негативных ассоциаций.
О том, какие цветы не стоит дарить любимому человеку, рассказали в издании РадиоТрек. Простите цветы с любовью, и они обязательно порадуют вашего любимого человека.
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Вот несколько цветов, которых лучше избегать, чтобы не сглазить:
Желтые цветы:
- В некоторых культурах желтый цвет символизирует измену или разлуку.
- Не самый лучший выбор для романтического подарка.
Черные розы:
- Символ скорби и траура.
- Могут вызвать отрицательные эмоции.
Оранжевые лилии:
- Символизируют ожидания.
- Могут быть неправильно истолкованы.
Белые хризантемы:
- Во многих культурах ассоциируются с похоронами.
- Могут привести к недоразумениям.
Герань:
- Символ расставания и прощания.
- Не самый лучший выбор для любимого человека.
Вот несколько лучших вариантов:
- Красные розы: символ любви и страсти.
- Пионы: символ богатства и счастья.
- Сирень: символ нежности и верности.
- Гербера: символ радости и хорошего настроения.
- Ромашки: символ простоты и искренности.
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