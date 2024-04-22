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Какие украинские фамилии означают, что предки могли быть евреями

Игорь Романько

Какие украинские фамилии имеют еврейское происхождение
Какие украинские фамилии имеют еврейское происхождение

Задумывались ли вы, что фамилия может рассказать о происхождении человека? В Украине многие имеют родовые имена, свидетельствующие о еврейских корнях их предков.

Исторически еврейское население на Правобережье Украины составляло значительную часть городских жителей, пишет ТСН. Их можно было встретить в украинских селах, где они получали прозвища от односельчан, которые со временем становились родовыми именами.

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Какие фамилии могут указывать на еврейское происхождение?

  • Атлас: Это очень распространенная фамилия среди евреев.
  • Габинет, Зельман: Эти фамилии давали евреям, арендовавшим помещение православных церквей.
  • Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец, Шайгиц: Эти фамилии также имеют еврейские корни.
  • Маргулес и Рубин: Эти родовые имена могли принадлежать ассимилированным евреям.
  • Шайгец, Кумриг: Эти фамилии происходили от прозвищ, которые со временем стали родовыми именами.

Фамилии, происходящие от географических названий

Около 30% современных еврейских фамилий произошли от названий стран Центральной и Восточной Европы, таких как Польша, Беларусь, Германия, Чехия, Литва, Молдова и Украина.

В Украине евреи начали селиться еще в XVI веке, но фамилии появились у них значительно позже – в XIX веке. Многие из этих родовых имен произошли от названий украинских городов и городков. К примеру:

  • Бродский: От названия города Броды Львовской области.
  • Заводовкер: От села Завадовка Черкасской области.
  • Македонский: От села Македоны в Черкасской области.

Помните:

  • Наличие определенной фамилии не гарантирует еврейское происхождение.
  • Лучший способ исследовать свою генеалогию – обратиться к специалистам или самостоятельно изучить доступные записи.

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