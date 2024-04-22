Какие украинские фамилии означают, что предки могли быть евреями
Задумывались ли вы, что фамилия может рассказать о происхождении человека? В Украине многие имеют родовые имена, свидетельствующие о еврейских корнях их предков.
Исторически еврейское население на Правобережье Украины составляло значительную часть городских жителей, пишет ТСН. Их можно было встретить в украинских селах, где они получали прозвища от односельчан, которые со временем становились родовыми именами.
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Какие фамилии могут указывать на еврейское происхождение?
- Атлас: Это очень распространенная фамилия среди евреев.
- Габинет, Зельман: Эти фамилии давали евреям, арендовавшим помещение православных церквей.
- Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец, Шайгиц: Эти фамилии также имеют еврейские корни.
- Маргулес и Рубин: Эти родовые имена могли принадлежать ассимилированным евреям.
- Шайгец, Кумриг: Эти фамилии происходили от прозвищ, которые со временем стали родовыми именами.
Фамилии, происходящие от географических названий
Около 30% современных еврейских фамилий произошли от названий стран Центральной и Восточной Европы, таких как Польша, Беларусь, Германия, Чехия, Литва, Молдова и Украина.
В Украине евреи начали селиться еще в XVI веке, но фамилии появились у них значительно позже – в XIX веке. Многие из этих родовых имен произошли от названий украинских городов и городков. К примеру:
- Бродский: От названия города Броды Львовской области.
- Заводовкер: От села Завадовка Черкасской области.
- Македонский: От села Македоны в Черкасской области.
Помните:
- Наличие определенной фамилии не гарантирует еврейское происхождение.
- Лучший способ исследовать свою генеалогию – обратиться к специалистам или самостоятельно изучить доступные записи.
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