Какие унаследованные вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать или дарить: народные приметы

Иногда предметы, переходящие к нам от предков, имеют уникальную энергию, которая увеличивается с каждым новым поколением. Эти ценности, переданные как наследство, могут превратиться в защитные обереги и талисманы, которые будут охранять ваше благополучие.

Команда UAportal рассказывает, какие вещи не стоит отдавать другим, чтобы не потерять везение.

Кольцо или обручальное кольцо

Кольцо, благодаря своей круглой форме, является воплощением вечности и непрерывности. Он считается магнитом для положительной финансовой энергии.

Наличие драгоценного камня на кольце или обручальном кольце только усиливает этот эффект. В зависимости от типа камня, он может принести своему владельцу удачу.

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Часы

Подарок в виде часов - это табу, но передать их в качестве наследства является вполне приемлемым вариантом. Существует верование, что часы способны накапливать энергетику своего владельца.

Поэтому, если предшественник был счастливчиком, новый владелец может без опасений носить этот аксессуар. Считается, что фортуна, которая сопровождала вашего предка, будет передана и вам.

Зеркало

Когда жизненный путь родственника был наполнен счастьем, то в его зеркало можно смело смотреть и наследнику. Оно станет источником позитива и будет привлекать успех в различных делах.

Однако передавать другим зеркало, которое было в собственности успешных предков, не рекомендуется.

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Вышитые подушки и полотенца

Вышивка обладает магическими свойствами, из-за чего является мощным оберегом. Обладание таким предметом, полученным по наследству, обещает благополучие в личной жизни и браке. Важно не передавать или не дарить вышитые изделия другим, чтобы сохранить защиту для своего дома.

Икона

Икона, независимо от ее стоимости, является духовным наследием. Предыдущий владелец, который молился перед ней, оставил в ней частицу своей души. Она будет дарить новому владельцу энергию, необходимую для достижения любых целей.

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