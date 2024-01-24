Какие вещи нельзя очищать уксусом: необратимо испортите
Уксус – это недорогое и эффективное средство, которое широко используется в быту. Он может использоваться для чистки, стирки и пятновыводения.
Однако некоторые поверхности и предметы нельзя чистить уксусом, поскольку это может привести к их повреждению. Об этом пишет ТСН.
Вот пять поверхностей, которые нельзя чистить уксусом:
Натуральный камень
Уксус может разъедать натуральный камень, оставляя пятна и повреждая его блеск.
Кафель
Уксус может повредить затирку, соединяющую плитку.
Ткани
Уксус может закрепить пятна на ткани, сделав их труднее вывести.
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Деревянные поверхности
Уксус может повредить защитное покрытие деревянных поверхностей.
Электроника
Уксус может повредить электронные устройства, например экраны смартфонов и ноутбуков.
Если вы не уверены, можно ли чистить определенную поверхность уксусом, лучше использовать специальное чистящее средство, предназначенное для этого типа поверхности.
Напомним, мы уже писали, как использовать уксус в быту.
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