Существуют давние предрассудки, убеждающие людей в том, что некоторые предметы, даже если они в идеальном состоянии, не могут быть отданы другим людям. Считается, что это может причинить бедствие тому, кто дарит предмет, так и тому, кто его принимает.

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Суеверия являются частью культурного наследия и могут казаться противоречивыми для многих, но все еще влияют на подходы людей к обмену вещами и подарками, пишут Патриоты Украины.

Одежда и обувь: В этих предрассудках утверждается, что вещи переносят энергетику человека, который их носил. Поэтому некоторые люди избегают отдавать одежду или обувь другим, боясь передать свое счастье и благополучие. Они уверены, что подарки такого рода могут "перенести" на другого человека болезни, беду и несчастья на энергетическом уровне. Драгоценности и бижутерия: Предрассудки предупреждают об опасности отдавать свои драгоценности или бижутерию, поскольку эти предметы также принято считать носителями энергетики собственника. Общие верования предупреждают, что, отдав свои украшения, вы фактически передаете часть своего благосостояния. Часы и полотенца: Запрещается дарить или принимать часы, поскольку это действие может вызвать проблемы и проблемы со здоровьем в соответствии с верованиями. Полотенца и часы также долгое время рассматривались как символы ссор и разлук. Носки: По примете, дарение любимому человеку носков ассоциируется с разлукой, поэтому поклонники предрассудка избегают этого подарка. Веник: Хотя в это время веник уже не популярный подарок, наши предки считали его символом семейного благополучия и достатка. Верили, что веник накапливает энергетику дома и может "вымести" счастье из дома.

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