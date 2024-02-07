Какие вещи нельзя стирать слишком часто, чтобы не сократить срок службы
Стиральная машина – настоящая спасительница в современном мире. Она экономит время и силы, позволяя нам заниматься более приятными делами, пока одежда чистится. Однако не все вещи можно доверять этой замечательной технике. Некоторые предметы гардероба от стирки в машине портятся, теряют форму и привлекательный вид. Об этом пишет Pixel.
Джинсы
Несмотря на свою практичность, джинсы не нуждаются в частой стирке. Чрезмерное трение в барабане машины может разрушить волокна ткани, приведя к выцветанию, деформации и потере формы.
Как ухаживать?
- Вместо стирки проветрите джинсы на открытом воздухе.
- Для освежения можно выморозить его в пакете в течение 30 минут.
- Используйте ручную стирку для сильных загрязнений.
Бюстгальтер
Нежные материалы бюстгальтеров требуют особого отношения. Стирка в машине может привести к деформации косточек, растяжению и потере формы.
Как ухаживать?
- Отдавайте предпочтение ручной стирке в мягкой воде.
- Используйте специальные средства для деликатных тканей.
- Сушите бюстгальтер в расправленном виде на горизонтальной поверхности.
Свитера
Мягкие и уютные свитера от стирки в машине быстро теряют свою красоту. Ткань деформируется, появляются катышки, а сам свитер может "сесть".
Как ухаживать?
- Стирайте свитера вручную в прохладной воде.
- Используйте жидкие средства для стирки шерсти.
- Сушите свитера в расправленном виде на полотенце.
Верхняя одежда
Пальто и куртки из деликатных материалов, меха или кожи не рекомендуется стирать в машине. Это может привести к порче ткани, фурнитуры, а также появлению разводов.
Как ухаживать?
- Обращайтесь к химчистке для профессиональной чистки.
- Используйте специальные средства для локального удаления загрязнений.
- Регулярно проветривайте верхнюю одежду.
Читайте также: Три простых средства, которые спасут даже самые грязные белые носки
Купальники
После купания в соленой или хлорированной воде купальник действительно нуждается в стирке. Однако, если вы купались в пресном водоеме, достаточно просто ополоснуть его в чистой воде.
Как ухаживать?
- Стирайте купальники вручную в прохладной воде с мягким моющим средством.
- Не выкручивайте купальник, а дайте ему стечь.
- Сушите купальники в теневом месте, подальше от прямых солнечных лучей.
Помните, что бережное отношение к одежде поможет вам сохранить его красоту и долговечность. Не рискуйте нежными вещами, доверяя их стиральной машине. Ручная стирка или химчистка – лучший выбор для деликатных материалов.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30-40 градусах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !