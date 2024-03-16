Какие виды масла наиболее вредны для здоровья: ответ диетолога

Масло – незаменимый продукт на кухне. С нее начинается приготовление многих блюд. Но не все масла все равно полезны. Некоторые из них могут вредить нашему здоровью.

Американский диетолог Сюзанна Манзи рекомендует отказаться от двух типов растительного масла. Помните, что правильный выбор масла может значительно улучшить ваше здоровье!

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1. Соевое и кукурузное масло:

Содержат много омега-6 жирных кислот.

Их чрезмерное употребление может привести к воспалению, диабету 2 типа, сердечным заболеваниям и ожирению.

Мы можем потреблять их даже не зная, ведь они часто используются в обработанных продуктах.

2. Частично гидрогенизированные масла (трансжиры):

Создаются искусственно путем добавления водорода к растительному маслу.

Содержатся во многих обработанных продуктах, хлебобулочных изделиях, кондитерских изделиях.

Повышают уровень "плохого" холестерина, снижают уровень "хорошего" холестерина.

Увеличивают риск сердечных заболеваний, воспаления и веса.

Какие масла использовать вместо вредных?

Для жарки: рафинированное оливковое, рафинированное подсолнечное, высокоолеиновое подсолнечное, масло авокадо.

рафинированное оливковое, рафинированное подсолнечное, высокоолеиновое подсолнечное, масло авокадо. Для салатов: оливковое масло extra virgin, льняное масло, масло грецких орехов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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