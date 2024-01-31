Какие яйца самые полезные: сколько и когда есть

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Вопреки расхожему мнению, яйца не повышают уровень холестерина, так как холестерин, попадающий в организм с пищевыми продуктами, не откладывается в сосудах. Откладывается только наш собственный, который производит печень. Яйца, напротив, влияют на понижение уровня "плохого" холестерина, благодаря лецитину.

Яйца являются одними из самых ценных продуктов. Они повышают иммунитет, помогают бороться с неблагоприятным влиянием окружающей среды, инфекциями и стрессами, нормализуют обмен веществ и помогают будущей маме выносить здорового малыша.

О чем следует помнить: яйца могут вызвать аллергию. Непереносимость бывает разной – только желтков, только белков, того и другого. Аллергики должны обязательно отслеживать "скрытые" яйца в пищевых продуктах.

Яйца также могут переносить сальмонелл, поэтому есть яйца лучше всего только приготовленными. Избегайте рецептов с сырыми яйцами, если не уверены в их происхождении, жарьте яичницу до затвердевания желтка, варите яйца не менее двух минут.

Суточная норма – 1-2 шт в день.

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