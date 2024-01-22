Какие юбки будут в тренде в 2024 году: советы дизайнеров

В этом сезоне в моде будет много моделей юбок, поэтому любая модница найдет себе по вкусу. 2024 год порадует разнообразием моделей – от меди с низкой посадкой до саронгов.

С трендовыми моделями юбок можно создавать множество образов – как повседневных, так и на выход. Об этом пишет Радиотрек.

Миди с посадкой на бедрах

Юбки меди с посадкой на бедрах – это прямой намек на моду 1990-х годов. Они лаконичны и стильны, а также универсальны. Такую юбку можно носить с разными типами одежды, создавая как обычные, так и офисные образы.

Кожаная юбка с эффектом потертости

Кожаные юбки остаются на пике популярности. В новом сезоне в моде будут юбки с эффектом потертости, которые выглядят так, будто их приобрели на блошином рынке.

Прозрачные юбки

Прозрачные юбки – это еще один тренд, не теряющий своей актуальности. В новом сезоне дизайнеры предлагают остановиться на юбках из органзы, фатина, кружева, сетки или шелка.

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Саронг

Саронг – это гибрид юбки и парео, который идеально подходит для жаркой погоды. В новом сезоне саронг будет в тренде, как на пляже, так и в городе.

Мини-юбки

Мини-юбки – это классика, которая никогда не выходит из моды. В новом сезоне мини-юбки будут представлены в разных фасонах: с воланами, асимметричными, прямыми или в стиле "карандаш".

Напомним, мы уже писали, как создать дорогой образ, не потратив много денег.

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