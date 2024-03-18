Какие животные являются ярыми врагами слизней: приманивайте их в свой сад

Слизни – одни из самых распространенных вредителей в саду, которые лакомятся листьями, цветами и плодами, нанося вред вашим растениям. Вывести их с приусадебного участка можно несколькими экологичными методами.

Есть естественные противники слизней, которые могут помочь вам контролировать популяцию этих вредителей. Такие животные, как ежи, птицы, жуки, лягушки охотятся на слизней и значительно уменьшают их популяцию.

Все что вам нужно – это сделать приусадебный участок более привлекательным для этих животных. Разведение этих животных в вашем саду позволит естественным образом контролировать любое заражение слизнями, которое может произойти, пишет RentoKil.

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Хищники, поедающие слизней

Птицы: ольшанки, сороки, вороны, скворцы. Чтобы приманить их в сад, установите кормушки и насыпьте в них зерно.

Земноводные: Лягушки считают слизней вкусной добычей и подстерегают их для нападения.

Охотятся на слизней некоторые виды змей, ящериц и мелкие летучие мыши.

Слизни могут быть вкусняшкой для различных паразитов, которые используют их для размножения и жизнеспособности. К ним относятся:

Нематоды: Маленькие глисты, известные своей способностью влиять на различные виды животных, могут использовать слизней в качестве жертв.

Трематоды: Другая группа паразитов, влияющих на животных, также может использовать слизней в качестве промежуточных хозяев.

Клещи Некоторые виды клещей могут также использовать слизней для своего развития.

Ранее эксперты объяснили, как пивные ловушки могут приманить слизней и помогут их избавиться.

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