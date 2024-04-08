Каким овощам отдать предпочтение для наибольшей пользы здоровью

Что несут в себе такие овощи и зелень?

Овощи содержат полезные витамины, минералы, пищевые волокна, но некоторые отличаются своей исключительной пользой, как:

1. Шпинат

2. Кейл

3. Брокколи

4. Микрозелень

5. Спаржа

6. Цветная капуста

7. Морковь и другие.

Большинство овощей низкокалорийны. В общем, на энергетическую ценность влияет количество воды (чем больше ее содержание – тем ниже калорийность), крахмала и сахаров.

Дневная норма овощей для взрослого должна составлять хотя бы 200-300 г.

Помните, что овощи - это о насыщении, усвоении, полноценности и здоровье.