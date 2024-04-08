Каким овощам отдать предпочтение для наибольшей пользы здоровью
Каким овощам отдать предпочтение для наибольшей пользы здоровью
Что несут в себе такие овощи и зелень?
Овощи содержат полезные витамины, минералы, пищевые волокна, но некоторые отличаются своей исключительной пользой, как:
1. Шпинат
2. Кейл
3. Брокколи
4. Микрозелень
5. Спаржа
6. Цветная капуста
7. Морковь и другие.
Большинство овощей низкокалорийны. В общем, на энергетическую ценность влияет количество воды (чем больше ее содержание – тем ниже калорийность), крахмала и сахаров.
Дневная норма овощей для взрослого должна составлять хотя бы 200-300 г.
Помните, что овощи - это о насыщении, усвоении, полноценности и здоровье.