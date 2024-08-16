Каким удобрением нужно подкармливать малину после обрезки в августе
Обрезка малины – это не просто процедура, а искусство, позволяющее получить богатый урожай сладких ягод. Понимание особенностей роста малины поможет вам правильно формировать кусты и сохранить их здоровье. Об этом пишет gazeta.ua.
Почему важна обрезка?
- Стимулирует рост новых побегов: Удаляя старые, отплодоносили побеги, мы освобождаем место для молодых, которые дадут урожай в следующем году.
- Улучшает освещение и вентиляцию куста: Это предотвращает развитие болезней и вредителей.
- Увеличивает размер ягод: На молодых побегах ягоды всегда крупнее и сочнее.
Когда обрезать малину?
Лучшее время для обрезки – осень, после сбора урожая. Именно в этот период легко отличить старые побеги от молодых.
Как правильно обрезать?
- Удалите все двухлетние побеги: Это те, на которых в этом году был урожай.
- Оставьте 5-7 молодых побегов: Именно они дадут урожай в следующем году.
- Сократите длину побегов: Это стимулирует кущение и формирование новых побегов.
- Удалите больные и поврежденные побеги.
Осенняя подкормка:
После обрезки важно подкормить малину калийными и фосфорными удобрениями. Калий укрепляет растение и повышает его зимостойкость, а фосфор способствует развитию корневой системы.
Популярные удобрения для малины:
- Сульфат калия: улучшает вкус ягод и увеличивает урожайность.
- Суперфосфат: стимулирует рост корней и цветения.
- Древесный пепел: природное удобрение, богатое калием и микроэлементами.
Дополнительные советы:
- Мульчуйте почву вокруг кустов малины для сохранения влаги и защиты от морозов.
- Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.
- Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.
Напомним, что большинство людей выбирают привычную красную малину. Хотя желтая совсем не уступает своей "колезье" во вкусовых качествах и плодовитости. В материале читайте несколько сортов, которые будут приносить щедрый урожай.
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