Каким знакам зодиака повезет до конца недели: прогноз астрологов

В конце недели каждый мечтает о спокойном окончании трудовых дней и отдыха на заслуженных выходных. Астрологи говорят о том, что нескольким знакам зодиака в конце недели следует рассчитывать на нрав и успех.

Если вы не попали в список этих знаков зодиака, разочаровываться не стоит, ведь в другой раз вам обязательно повезет. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Овен

Фортуна улыбнется вам только утром. К обеду все будет хорошо, но уже во второй половине дня вас накроют ностальгические мысли и появится ощущение, что вы ничего не достигли. Даже любимое блюдо или суп от мамы не сможет улучшить настроение. Это приведет к тому, что день завершится в унынии и разочаровании.

Телец

Воскресенье обещает быть отличным. Вы проснетесь рядом с другом, и это сразу подарит вам хорошее настроение. После этого вы пойдете на прогулку и сможете долго разговаривать. Никаких трудностей сегодня не предвидится, поэтому просто наслаждайтесь этим днем.

Весы

Ваш выходной будет наполнен приятными сюрпризами. Вы не будете знать, что делать от радости. Позвоните своему другу и пригласите его в гости и этот день станет одним из лучших для вас. Вы даже начнете с нетерпением ждать понедельника.

Козерог

Последний день недели пройдет дома. Желание что-то делать просто исчезнет после насыщенной рабочей недели. Возможно, вы весь день проведете в пижаме, оставаясь в постели. Такая пауза нужна каждому, поэтому не стоит из-за этого чувствовать себя виноватым.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о женщине, которая будет лучшей женой среди знаков зодиака.

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