Какими оттенками теней лучше не пользоваться женщинами после 40: будет выглядеть старше

Макияж глаз – ключевой элемент выразительного образа, который можно создать минимальным набором косметики. Однако, как и любой другой бьюти-продукт, декоративные пигменты для век следует подбирать с учетом индивидуальных особенностей типа кожи, архитектуры глаз и общего колорита лица.

Издание SheFinds обратилось за советами к экспертам индустрии красоты – Керрин Джексон, гримерке киноиндустрии, и Оскара Веласкеса, профессиональному визажисту. Специалисты рассказали об оттенках, которых следует избегать женщинам за 40, когда начинает проявляться птоз верхнего века. Они также порекомендовали два типа пигментов, прекрасно подчеркнут зрелую красоту.

Нежелательные оттенки

Металлизированный кармин

Красная гамма сама по себе может придать вид усталости и прибавить лет. В сочетании с металлическим эффектом она еще больше подчеркнет текстурные недостатки кожи. В общем, металлизированные оттенки лучше исключить из палитры, если цель скрыть возрастные изменения.

Интенсивная фуксия

Ярко-малиновый тон также может являться неудачным выбором для зрелой кожи. Этот цвет сложно гармонично нанести, ведь он ассоциируется с аллергическими реакциями или раздражением глаз. Использование фуксиновых пигментов рискует создать впечатление недавних слез – эффект, далекий от желаемого.

Прозрачный глитер

Полупрозрачные тени с блестками также не идеальны, поскольку способны акцентировать мелкие морщинки. Светоотражающие частицы в таких средствах подчеркивают текстуру кожи, которую обычно стремятся замаскировать.

Рекомендуемые варианты

Атласный финиш

Пигменты с нежным сатиновым блеском создают элегантный эффект сияния. В отличие от плоского матового покрытия они добавляют объема, не являясь при этом слишком яркими или мерцающими. Такие тени обеспечивают гладкий макияж с эффектом увлажненной кожи.

Нейтральная матовость

Матовые тени нейтральных оттенков тоже остаются актуальными. Они маскируют текстуру кожи и легко растушевываются. Особенно удачным выбором станут кремовые формулы, более пластичные по сравнению с пудровыми текстурами.

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