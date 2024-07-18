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Какое количество воды нуждаются в комнатных растениях в жару

Цихоцкая Мария

Какое количество воды нуждаются в комнатных растениях в жару
Секрет успешного ухода за вашими зелеными друзьями кроется в балансе воды и света.

Согласно мнению экспертов, чрезмерный полив действительно вредит комнатным растениям, но вода сама по себе не враг. Секрет успешного ухода за вашими зелеными друзьями кроется в балансе воды и света. Об этом пишет ТСН.

Почему свет так важен?

Освещение в квартирах обычно недостаточно для растений, даже на самых светлых подоконниках. Чем дальше растение находится от окна, тем выше риск его гибели. Недостаток света может привести к болезням и вредителям.

Признаки недостатка и избытка воды:

  • Желтые листья по всему растению: признак избыточного полива.
  • Коричневые листья: свидетельствует о недостатке влаги.
  • Скрученные и сморщенные листья: также признак недостатка воды, обычно начинается с нижних листьев.
  • Желтеющие листья на влажной почве: могут быть признаком корневой гнили, возникающей из-за нехватки света и застоя воды.

Горшечные растения следует поливать чаще, при необходимости два раза в день, меньшим количеством воды. Если воды слишком много, она будет сразу же стекать через дренажное отверстие и не будет поглощаться корнями.

Как проверить почву:

  • Вес горшка Легкий горшок свидетельствует о потребности в поливе.
  • Прощупайте почву: Влажная почва будет ощущаться прохладной и тяжелой.

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Что делать, если растение выглядит плохо:

  • Переместите ее поближе к свету.
  • Проверьте корни: Если они коричневые и мягкие, обрежьте их ножницами.
  • Промойте корни и пересадите растение в свежую почву.
  • Не поливайте растение сразу после пересадки. Подождите 2-3 дня.
  • Поставьте горшок на светлый подоконник.

Помните:

  • Различные растения имеют разные потребности в воде и свете.
  • Проверяйте почву перед поливом.
  • Не оставляйте растение на солнце после полива.
  • Не поливайте растение слишком часто.

Следуя этим советам, вы сможете создать благоприятные условия для комнатных растений, чтобы они радовали вас красотой и здоровьем.

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