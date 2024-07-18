Какое количество воды нуждаются в комнатных растениях в жару

Согласно мнению экспертов, чрезмерный полив действительно вредит комнатным растениям, но вода сама по себе не враг. Секрет успешного ухода за вашими зелеными друзьями кроется в балансе воды и света. Об этом пишет ТСН.

Почему свет так важен?

Освещение в квартирах обычно недостаточно для растений, даже на самых светлых подоконниках. Чем дальше растение находится от окна, тем выше риск его гибели. Недостаток света может привести к болезням и вредителям.

Признаки недостатка и избытка воды:

Желтые листья по всему растению: признак избыточного полива.

признак избыточного полива. Коричневые листья: свидетельствует о недостатке влаги.

свидетельствует о недостатке влаги. Скрученные и сморщенные листья: также признак недостатка воды, обычно начинается с нижних листьев.

также признак недостатка воды, обычно начинается с нижних листьев. Желтеющие листья на влажной почве: могут быть признаком корневой гнили, возникающей из-за нехватки света и застоя воды.

Горшечные растения следует поливать чаще, при необходимости два раза в день, меньшим количеством воды. Если воды слишком много, она будет сразу же стекать через дренажное отверстие и не будет поглощаться корнями.

Как проверить почву:

Вес горшка Легкий горшок свидетельствует о потребности в поливе.

Легкий горшок свидетельствует о потребности в поливе. Прощупайте почву: Влажная почва будет ощущаться прохладной и тяжелой.

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Что делать, если растение выглядит плохо:

Переместите ее поближе к свету.

Проверьте корни: Если они коричневые и мягкие, обрежьте их ножницами.

Если они коричневые и мягкие, обрежьте их ножницами. Промойте корни и пересадите растение в свежую почву.

и пересадите растение в свежую почву. Не поливайте растение сразу после пересадки. Подождите 2-3 дня.

растение сразу после пересадки. Подождите 2-3 дня. Поставьте горшок на светлый подоконник.

Помните:

Различные растения имеют разные потребности в воде и свете.

Проверяйте почву перед поливом.

Не оставляйте растение на солнце после полива.

Не поливайте растение слишком часто.

Следуя этим советам, вы сможете создать благоприятные условия для комнатных растений, чтобы они радовали вас красотой и здоровьем.

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